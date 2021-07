Nayara Vit | Revelan video de agresión a la modelo y el último audio que envió antes de su extraña muerte

Nuevos antecedentes surgieron en la investigación de la extraña muerte de la modelo brasileña Nayara Vit, después de que se revelara un registro en video inédito de una agresión que habría sufrido la mujer de 33 años y también de que se expusiera el contenido del audio que previamente había sido señalado por el abogado representante de la víctima como una prueba que refutaba la hipótesis del suicidio.

Este jueves, Hola Chile reveló un registro en video que muestra como una pareja agredió en duros términos a Nayara en un incidente ocurrido en marzo, en las terrazas de un restaurante emplazado en un mall capitalino.

El programa de La Red tomó por sorpresa a la amiga de Vit, la también abogada Marcela Bakit, quien en ese momento aseguró que "estoy shockeada de escuchar sobre esa pelea, porque uno tiene presunciones. Él se veía violento, pero lo que se me vino a la mente -que se me había borrado totalmente, es un incidente en verano".

"Ella estaba en el Parque Arauco comiendo con su pareja y llega una mujer. Vino esta persona que no conocía y le pegó (a Nayara)", explicó.

"Si reviso las imágenes y todo, podría encontrar la denuncia", añadió en declaraciones al programa de Julia Vial y Eduardo de la Iglesia.

Ahora, la mañana de este viernes, la misma Marcela conversó con el matinal Contigo en la Mañana, donde explicó con más calma de la situación.

Bakit explicó que "he sabido de una situación que se ha mostrado, de una pelea... Pelean ellos. Yo nunca supe de esa pelea hasta ahora. Si lo que supe fue que: ella fue agredida por una persona desconocida".

"Fue en marzo y ella me llama, estaba al frente en el Parque Arauco, y me dice 'Marcela, ¿qué se hace cuando alguien que uno no conoce le pega en el brazo?'. Le hace una herida y yo le digo 'constata lesiones y denuncia contra quienes resulten responsables. No hay mucho más. Pero te fijaste bien quien era, si era de otra parte, de otro país, si tenía un acento'".

"Imagínate que yo veo esta imagen y recién me acuerdo de todo eso. Recuerdo que hablaba como de otra nacionalidad, no recuerdo, no lo tenía tan claro tampoco", especificó.

Además, Marcela confidencia que "pero ella quedó tremendamente sorprendida y también bueno de la reacción de él fue bastante violenta también, dentro de todo este escenario que uno no entiende bien... qué tipo de violencia intrafamiliar... Pero ella tiene el brazo con una herida que ella me la envía después"

"Ella me dice 'no entiendo por qué me pegó'. Ella tenía mucha preocupación de enfermarse, para estar sana y bien para su hija. Que nadie le pegar el Covid. Incluso pensó 'me habrán querido pegar el COVID, pero no entiendo por qué me pegaron, alguien que no conozco".

"Son muchas cosas que uno desconocía desde que comenzó esta relación de 6, 7 meses, que empezaron a pasar y una no las entiende", puntualizó Bakit.

Nayara Vit tenía 33 años al momento de su fallecimiento, hace dos semanas.

Nayara Vit: ¿Qué decía el audio que la modelo envió a la directora del jardín de su hija?

La semana pasada, el abogado representante de Nayara Vit, Cristián Cáceres, dio cuenta de la existencia de un audio que, según el profesional, refuta la teoría del supuesto suicidio de la ex panelista de Toc Show.

De acuerdo con el abogado, se trata de un registro que Nayara "se lo envía a la directora del jardín infantil donde iba su hija. Que precisamente, ese día miércoles, no había ido".

"Este audio fue enviado aproximadamente este miércoles 7 (de julio), a las siete de la tarde. Donde Nayara le confirmaba en tres ocasiones que al día siguiente, vale decir, el día 8, su hija no iba a faltar por ningún motivo y ella misma iba a ser la que la iba a ir a dejar al jardín infantil", añadió Cáceres en ese momento

Si bien Cáceres hizo una descripción del contenido de ese audio, hasta ahora no se había podido escuchar las palabras exactas de Nayara. Este viernes, el matinal Contigo en la Mañana reprodujo ese audio, dando cuenta de la normalidad con que hablaba Nayara sobre la situación que estaba enfrentando.

En el archivo se escucha que Nayara habla de cómo le afectaría la separación de su ex esposo a su hija de seis años.

Por eso se escuchar que Vit indica: "era darle el gusto hoy... A ver, ya te quedas en la casa mientras Margarita trabaja, todos trabajando, la mamá no está en la casa. Así que nada, bueno, seguramente se aburrió y mala onda. Pero mañana va a estar en el jardín feliz, ayer estuvo feliz y antes de ayer también. Llegó súper contenta".

"Pero nada, es una niña. Te comenté no más para que estuvieras tranquila de que ella no está enfermo. No está con fiebre, no está con nada. Solamente no la mande para observarla. No sé... Para ver como pasa de ese proceso que no esté con el papá o es sólo una manera de llamar la atención".

"Es súper difícil una separación, así que quería observar y ver qué es lo que le pasaba. Pero eso... Así que mañana le llevo a la Gaby tempranito. Gracias Maca por todo, gracias por la atención, por escucharnos y mañana nos vemos. Un besito, cuídate", finaliza el registro.

La Fiscalía sigue indagando y realizando pericias, pero está trabajando sobre la base de tres hipótesis: el suicidio, la caída accidental y el homicidio.