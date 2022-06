Stranger Thins 4 llegó el pasado 27 de mayo a la plataforma de streaming Netflix.

Sinopsis

“Han pasado seis meses desde la batalla en el centro comercial Starcourt, que trajo terror y destrucción a Hawkins. Luchando contra las secuelas, nuestro grupo de amigos está separado por primera vez y tiene que afrontar las complejidades del instituto, lo que no les pone las cosas nada fáciles. En este momento, el más vulnerable de todos, surge una nueva y terrorífica amenaza sobrenatural que representa un nuevo y horrible misterio que, si consiguen resolver, podría poner fin a los horrores del Upside Down”.

Esta serie fue dividida en dos partes. En primera instancia recibimos 7 episodios, mientras que en la segunda entrega solo 2.

Cada capítulo dura entre 70 a 75 minutos aproximadamente. Teniendo en cuenta que será el final de la entrega y que, hasta el momento, no sabemos cuándo habrá una quinta temporada, de esta manera se espera que los episodios 8 y 9 tengan una duración todavía mayor, que pueda rondar la hora y media o las dos horas, como si se tratara de dos películas para despedir la cuarta entrega.

La serie sigue siendo todo un éxito entre sus fanáticos. Por el momento la plataforma de Netflix no ha confirmado ningún spin-off. Sin embargo, los Hermanos Duffer dieron pistas sobre lo que podría ocurrir.

Por su parte Matt Duffer señaló lo siguiente:

“La razón por la que no hemos hecho nada es porque no quieres hacerlo por las razones equivocadas, y fue como, '¿Es esto algo que me gustaría hacer independientemente de que esté relacionado con Stranger Things o no?’ Y definitivamente. Incluso si le quitamos el título de Stranger Things. Pero va a ser diferente de lo que todos esperan, incluido Netflix”.