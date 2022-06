El regreso The Umbrella Academy

The Umbrella Academy 3 | ¿Cuánto falta para el estreno de la tercera temporada?

The Umbrella Academy con una tercera temporada. Y es que las dos primeras tandas de episodios de esta adaptación del cómic de Gerard Way y Gabriel Bá gozaron de una gran popularidad, por lo que lo raro habría sido no seguir adelante con ella.

Lo que los responsables de la serie todavía no han aclarado es cómo se llevará a cabo la transición del personaje en la tercera temporada. el personaje de Elliot Page será transgénero en la tercera temporada. De esta forma, pasará a llamarse Viktor en lugar de Vanya.

La serie se enfrentará al reto de cómo abordar el cliffhanger con el que cerró su segunda temporada -spoilers-. Recordemos que los Hargreeves conseguían regresar al presente y evitar el Apocalipsis que iba a producirse en noviembre de 1963, descubriendo a su vuelta que algo habían hecho para evitar también el que sucedía en la actualidad.

Por otro lado Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher y Justin H. Min reaparecen interpretando a los personajes que ya encarnaron durante los dos anteriores temporadas.

¿Cuánto falta para el estreno de la tercera temporada?

La tercera temporada llegará el próximo 22 de junio al streaming de Netflix.