Morbius finalmente llegó a la cartelera de los cines chilenos y del mundo, luego de múltiples postergaciones y re filmaciones. Ahora, las dudas de los fanáticos están puestas en el significado del material extra que ofrece. Por eso en este artículo tenemos ¡las escenas post créditos explicadas!... y su conexión con el Universo Cinematográfico Marvel.

En la ficción, el dr. Michael Morbius es un destacado científico que busca cura a la extraña enfermedad de la sangre que padece, por medio de un procedimiento revolucionario y fuera de toda ética. En su tarea, accidentalmente se convierte en una especie de vampiro con una insaciable sed de sangre.

El asunto se complica una vez que Milo, su amigo de infancia, benefactor de la investigación de Morbius y quien padece el mismo trastorno, decide robar la supuesta cura y termina alterando su genética al igual que el doctor. Eso sí, abrazando el monstruo en el que se ha convertido y dejándolo libre.

--- ALERTA DE SPOILER: Si no has visto el capítulo y no quieres conocer detalles de la trama, deja de leer aquí este artículo---

Mientras Morbius se somete a exámenes para determinar exactamente lo que no resultó de manera positiva, la bestia en Milo comienza a dejar una estela de sangre que lo termina por enfrentar a su amigo.

Así, el doctor diseña un plan para acabar la vida de su querido compañero, ya que ni siquiera él puede controlar las sanguinarias ansias. Diseña un veneno para matarlo y en el momento más crítico de su enfrentamiento, recibe la ayuda de una colonia de murciélagos para inmovilizar a Milo e inyectarle la sustancia letal.

Morbius | ¿Cuántas escenas post créditos tiene, de qué se tratan y cuál es su conexión con el MCU?

Morbius tiene dos de las llamadas escenas post-créditos. Nada muy llamativo ni determinante, pero existen aparentemente gracias a las refilmaciones que se hicieron para la película y tienen continuidad entre ellas.

La primera llega justo después de que la película concluye y muestra la grieta violeta que se abre en el cielo, evidentemente producto de la acción de Doctor Strange en el clímax de Spider-Man: No Way Home.

Como consecuencia de la ruptura espacio temporal y las transferencias de personajes en el multiverso, Adrian Toomes, el villano conocido como Vulture de Spider-Man: Homecoming e interpretado por Michael Keaton, aparece mágicamente en el universo de Morbius en una celda vacía del centro de reclusión de Manhattan, donde estuvo encerrado Morbius en un momento de su película.

"Ojalá la comida sea mejor en este lugar", comenta Toomes en su primer diálogo tras el salto.

Luego hay un corte directo a un reporte noticioso explica la aparición de Toomes y como en este nuevo universo él no ha cometido ningún delito, se ordena su liberación inmediata.

La segunda escena llega después de los créditos con diseños digitales y tiene directa relación con la entrega previa.

El momento muestra a Morbius manejando un automóvil, en ruta hacia un lugar apartado de la ciudad, guiado por un GPS que lo conduce a la mitad de un territorio desierto. Su intenciones son reveladas más tarde, cuando desciende del vehículo esperando la aparición de algo, qué ni siquiera él tiene muy claro de qué se trata.

En ese momento, llega Toomes volando investido con su traje mecánico de Vulture, aunque con ajustes en su diseño.

"Todavía estoy tratando de descifrar este lugar, o cómo llegue hasta aquí. Pero creo que tiene que ver algo con Spider-Man", le comenta Vulture a Morbius.

Y luego le resalta: "Dos tipos como nosotros deberían unirse, para actuar juntos". Ante lo que el vampiro viviente responde "intrigante", sin dar luces sobre su decisión.

Morbius | ¿Qué significan estas escenas?

Lo primero que hay que decir es que a todas luces son las peores escenas post-créditos que se han visto en el último tiempo, sobre todo por sus incoherencias y porque la "sorpresa" de la aparición de Toomes fue expuesta en los trailers de Morbius.

En el universo del vampiro viviente, Toomes no ha luchado con Spider-Man por lo que es liberado, dando cuenta de que el mismo Spider-Man probablemente no existe en este mundo, al menos no todavía. Lamentablemente, para los fans, la escena en que Morbius escapa por un callejón y se ve un mural del superhéroe arácnido en su versión de Tobey McGuire, quedó completamente eliminada del corte definitivo de la película.

Tampoco se dan luces sobre cómo Adrian obtuvo el traje de Vulture en este nuevo universo. Y la explicación que entregó el director en conversación con CinemaBlend parece más bien débil: "Si miras de cerca, verás que no es del todo el mismo traje que Homecoming. Es un tipo ingenioso".

A la falta de coherencia se suma el hecho de las razones para aliarse entre estos dos enemigos. En Homecoming, Toomes buscaba solventar su empresa y su familia con los crímenes que cometía. Mientras que las intenciones de Morbius no son del todo claras después de que consigue el objetivo de eliminar a Milo o saciar su sed. ¿Por qué se unirían si no se conocen o tienen causas en común? Porque la escena de los trailers que los muestra en un encuentro en la prisión, también fue eliminada del canon.

La razón por la que podrían unirse sería que Spider-Man hubiese frustrado los planes de ambos y así tuviesen una motivación en territorio común para derrotar al "vecino amistoso", pero si el superhéroe no existe aquí, la unión no se justifica.

La otra implicancia detrás de esto es la eterna intención de Sony de pavimentar un camino hacia la adaptación de los Sinister Six, pero que nunca le ha resultado bajo la supervisión del productor Avi Arad. Además, de que las posibilidades quedaron cercadas luego de que No Way Home jugó la carta en diciembre pasado.

Puede que haya una unión de villanos en el futuro del Spider-Verse de Sony, pero dependerá del desempeño en la taquilla de esta película y las que vendrán sin contar con Spider-Man: Kraven The Hunter y Madame Web.