"Podría haber quedado parapléjica": Michelle Carvalho cuenta detalles de su grave accidente en Brasil

Michelle Carvalho reveló recientemente que sufrió un accidente en Brasil, mientras paseaba junto a su pareja en un buggy.

A través de su cuenta en Instagram, la ex chica reality mostró las heridas que le quedaron en su rostro y pierna, aunque está "mejor ya, después del susto".

Según contó a Mira Lo Que Hizo, "íbamos camino a ver una puesta de sol, y en la mitad del camino en una calle recta a 30 o 40 kilómetros por hora, el buggy quedó sin frenos. Había motos y una van adelante de nosotros".

"Para no chocarlos, cuando nos dimos cuenta que no frenaba, nos tiramos al costado para no chocar a nadie y justo estaba el poste adelante", añadió.

En es momento, "solo pensaba en hacerme rayos X para saber que no tenía ni un hueso roto. Estoy esperando llegar a Chile para hacerme una resonancia en la rodilla y la cabeza para quedarme tranquila".

Eso sí, "es solo por prevención. En la cara fueron puros rasguños que ya se curaron. Sentía mucho dolor en la cara, que me quemaba por adentro y la rodilla mal, no podía caminar bien. Nos llevaron al hospital en una van".

Sobre su rodilla contó que quedó "solo molestias, pero nada grave. Puedo caminar normal y a veces tengo un poco de dolor de cabeza. Me pongo todos los días hielo y tomo anti inflamatorio". Aunque advirtió que "podría haber quedado parapléjica y con fracturas. Iba con chalas y ni un rasguño tuvimos en piernas y pies ni en las manos. En seis días mi cara se curó".

Al otro día del incidente, otra pareja vivió el mismo accidente con otro vehículo, eso sí un hombre falleció en el suceso.

Aún así, Michelle Carvalho no piensa en acciones legales contra la empresa. Según explicó: "hablé con abogados y me aconsejaron que mejor no porque iba tardar años y solo nos iban pagar los insumos de remedios y clínica y yo tengo seguro de viaje. Pero la familia que murió el señor si hay demanda, porque hubo muerte entre medio, es más grave".