Michelle Carvalho se quiebra al recordar bullying que sufrió: "Me marcó mucho y fue lo que me llevó a querer ser famosa"

La modelo y ex chica reality Michelle Carvalho, estuvo presente en el más reciente episodio de La Divina Comida en donde se refirió acerca de su paso por la televisión y a distintos aspectos de su vida personal.

Entre los invitados al espacio se encontraban el actor Felipe Armas, el cantautor Oscar Andrade y la actriz Sandra Solimano.

Cuando fue el turno de la modelo de ser anfitriona, ella reveló un difícil momento en su vida, la joven reveló que fue víctima de constante bullying durante su etapa escolar.

"Yo siempre quise ser famosa, que mi gente me viera porque en la escuela me hacían mucho bullying. No sé, me imagino porque cuando uno es niño no tiene educación, también depende del trato que viene de su casa", justificó.

Visiblemente afectada, la ex participante de Mundos Opuestos reveló lo doloroso que fue para ella esa experiencia. "Yo no me encontraba bonita, me molestaban por eso (su altura), me llamaban jirafa. Eso me marcó mucho y fue lo que me llevó a querer ser famosa, como para que me respetarán".

Michelle también se refirió a cómo las redes sociales son utilizadas actualmente para enviar crueles comentarios.

"Estás expuesta a todas las críticas, entonces hasta hoy igual me marca y me molestan porque he subido de peso o si he bajado, como que nunca están contentos con nada, entonces siempre te van a criticar igual".