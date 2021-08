¡La pandemia no venció a Michael Bublé! El cantautor canadiense acaba de confirmar la reprogramación de su visita a Chile y Latinoamérica con su gira mundial An Evening with Michael Bublé.

El espectáculo en Santiago tendrá lugar ahora el 15 de noviembre de 2022 en Movistar Arena y los tickets ya comprados seguirán siendo válidos para esta nueva fecha. Con esta reprogramación para Latinoamérica, Bublé también ofrecerá su respectivo show en Argentina y Brasil.

El tour fue interrumpido por la pandemia en el apogeo de su éxito: en los EE. UU. fue vista en 82 ciudades por más de medio millón de fanáticos y se tuvieron que programar 27 fechas adicionales para atender a la alta demanda de público.

Bublé ha vendido más de 60 millones de álbumes en todo el mundo a lo largo de su carrera, tuvo numerosos sencillos que encabezaron las listas de éxitos, realizó siete especiales de NBC, ganó cuatro premios Grammy y varios premios Juno como intérprete y compositor.

Es un artista certificado multiplatino y su álbum más reciente, ❤ (LOVE), alcanzó el número 1 en el Billboard Top 200.

Los tickets para su regreso a Chile están disponibles en PuntoTicket y aquellos ya fueron adquiridos son completamente válidos para esta nueva fecha.