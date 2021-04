Así será la nueva versión de "Mi Pobre Angelito" en Disney Plus

Kenan Thompson acaba de compartir una actualización sobre el próximo reinicio de la icónica película "Mi Pobre Angelito".

La estrella de SNL fue invitado al programa de Andy Cohen "Watch What Happens Live" y reveló que su nueva película está a punto de terminar de filmarse después de retrasos relacionados con la pandemia. "Fue un rodaje largo", dijo Thompson. "Comenzó en Canadá y luego se cerró y volvió debido a la pandemia y esas cosas, así que ha sido muy manchado, supongo, en lo que respecta a tratar de hacerlo. Pero creo que se están acercando mucho para terminarlo ".

Thompson también reveló que ya completó el proceso de volver a grabar parte del audio de la película, que "suele ser uno de los últimos pasos, por lo que se acerca". No pudo abrirse sobre otros detalles de la nueva versión de la película de los 90s,, pero agregó que su coprotagonista Ellie Kemper (The Office, Unbreakable Kimmy Schmidt) "no podría ser más amable".

El reboot fue anunciado por primera vez en 2019, según los informes, está protagonizada por Kemper y Rob Delaney como adultos a cargo de un niño (Archie Yates, Jojo Rabbit) que ha robado una reliquia invaluable para salvar su hogar de las finanzas ruina.

El reinicio ya ha sido criticado por Chris Columbus, director del éxito de taquilla original, quien criticó la nueva versión como "una pérdida de tiempo" y criticó al estudio por su falta de originalidad.

"Nadie se puso en contacto conmigo al respecto, y en lo que a mí respecta, es una pérdida de tiempo", dijo anteriormente a Insider. "¿Cuál es el punto? Soy un firme creyente de que no se rehacen películas que han tenido la longevidad de Solo en casa. No vas a crear un rayo en una botella de nuevo. Simplemente no va a suceder. Es como hacer una versión pintada por números de una película animada de Disney, una versión de acción real de eso. ¿Cuál es el punto? Se ha hecho. Haz lo tuyo. Incluso si fallas miserablemente, al menos has llegado con algo original ". declaró al enterarse del reboot.