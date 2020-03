"Me violaron": Geri Hoops cuenta escalofriantes detalles de su pesadilla en Puerto Rico

Geri Hoops, conocida por promover el twerk en Chile, publicó un video explicando lo que vivió en Puerto Rico, donde fue violada y abusada sexualmente.

En el relato, Hoops cuenta que vivió "una de las situaciones más feas que puede vivir una mujer”, y explicó que fue detenida por la Policía de Migraciones en el aeropuerto de San Juan, capital puertorriqueña, por usar una visa que no correspondía para hacer canjes, y que necesitaba una de trabajo.

Sobre los abusos, la bailarina relató que “me empezaron a empujar para que pudiera bailar… fue horrible, había un viejo asqueroso, me agarró del brazo y me puso al medio. Me pegaron palmadas en los glúteos, me tiraron billetes. Llegó un momento en el que me oriné, porque tenía mucho miedo, no paraba de llorar, entonces ellos me llevaron a una pieza, porque ya estaba histérica”.

Luego de esto, llegaron otros dos hombres y la revisaron otra vez por posibles drogas, a lo que ella cuestionó porque ya la habían revisado. “Me dicen que me saque la ropa y que me ponga en la pared como cuando te van a revisar. Uno me separó las piernas, pero no me estaba revisando… y después ya me violaron. Después de eso no me acuerdo de nada”, confesó en el video.

“El abuso sexual y la violación son cosas distintas… a mí me pasaron ambas”, detalló Hoops.

Además, Geri Hoops reveló que "cuando llegué (a Chile) la única salida que veía de todo lo que había pasado era quitarme la vida", y que tomó varias decisiones. “Tomé la decisión de alejarme de las redes sociales por un par de meses, y también del twerk, para mejorarme”, anunció la bailarina, que aclaró que su academia, Hoops Studio, seguirá funcionando.

Finalmente, Hoops llamó a las personas que hayan sufrido situaciones de abusos o violaciones a denunciar.