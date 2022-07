Me Robaste el Corazón | ¿Dónde ver en STREAMING la teleserie turca completa?

La exitosa teleserie turca "Me Robaste el Corazón" arribó recientemente a la pantalla de Mega con los primeros capítulos de su historia. La ficción de 75 capítulos también se encuentra disponible a través de streaming.

La ficción cuenta la historia de Eda (Hande Erçel), una esforzada estudiante universitaria que vive con su tia y trabaja en la florería de ella para pagar su preparación profesional en el extranjero. Lamentablemente para ella, su sueño queda empañado debido a Serkan Bolat, el dueño de una firma de arquitectos que prometió becas a los estudiantes, las cuales después canceló.

Tras un enfrentamiento entre Serkan y Eda, este le ofrece un trato; fingir ser su prometida por dos meses a cambio de que este pague por su viaje a Italia con todo incluido. Todo esto debido a que su ex novia, Selin, se comprometió con otro hombre y este es su plan para intentar recuperarla. Tras pensarlo mucho Eda acepta el trato, pero agrega otra condición: El deberá darle trabajo en su firma.

La comedia romántica sigue la vida de la pareja ficticia, mientras comienzan a enamorase en el camino. No sin antes tener que sobrepasar distintos obstáculos que se oponen a la relación.

Mientras que en Mega los nuevos episodios de la serie se emiten de lunes a jueves a las 19.00, la producción también se encuentra disponible en una plataforma streaming.

¿En qué streaming está disponible Me Robaste el Corazón?

La teleserie turca que se transmitió entre 2020 y 2021 se encuentra disponible en HBO Max con sus dos temporadas. En la plataforma se encuentra bajo el nombre "Love is in the Air" o "Será que es amor".