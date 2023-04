El ex futbolista Mauricio Pinilla utilizó sus redes sociales para enviar un contundente mensaje a todos quienes han realizado comentarios sobre él, arremetiendo específicamente contra Daniela Aránguiz, quien realizó comentarios sobre su separación.

En el programa de Zona Latina, Zona de Estrellas, en donde es panelista, Daniela se refirió a la participación de Gisella Gallardo, ex pareja del deportista, en el programa de conversación de Chilevisión, Podemos Hablar.

“Cuando no te pasan plata para darle de comer a tus hijos, te tienes que ir a sentar (a programas de TV) para poder ir al supermercado", señaló Aránguiz.

Tras estas declaraciones, Mauricio Pinilla compartió una historia en sus redes sociales señalando: "Tengo mucha paciencia, pero se me agotó. Así que si me siguen hinchando las pelotas ya no seré tan cordial. Les aviso en especial a la señora Aránguiz, que habla puras estupideces. Se acabó el webeo”,

“Abogados a todos los que se quieran pasar de listos y a la Natalia Casas Cordero le tengo una querella preparada, que se va a arrepentir toda su vida de haber inventado tanta mierda!”, escribió en Instagram.

“Basta de basurear gratuitamente a la gente y que nadie les diga nada! Afirmense que mis abogados tienen instrucciones de no perdonar a nadie”, sentenció.

El deportista también dejó un comentario en una publicación del portal Glamorama en donde se señalan los dichos de Aránguiz.

“Pobre mujer enferma! ¡Como si no tuviera que pagar la pensión todos los meses! ¡Y al día! ¡Qué pena que esta mujer se haya vuelto loca! Ojalá sane su cabeza y deje de hablar webada. Pero con respeto”, escribió el exfutbolista, puntualizando en otro comentario que esos dichos eran “para quien dice esa estupidez”.