Mauricio Flores revela detalles de cuando descubrió que su esposa lo engañaba con su mejor amigo

Mauricio Flores fue invitado esta semana al programa de Canal 13 "Sigamos de Largo", espacio en el que extrañamente se volcó sobre el recuerdo sobre cómo descubrió que su señora lo estaba engañando nada menos que con su mejor amigo, algo para lo que Gigi Martin fue clave.

"¿A quién su mejor amigo le quitó la señora?", fue la pregunta que desató todo en medio de la sección "¿Él o yo?".

Entonces, Flores tomó la batuta explicando que "lo que pasa es que Gigi siempre, dentro de todas las cosas, ha sido como mi hermano mayor y asertivo en muchas cosas. Ocupa mucho la inteligencia emocional. Por ahí es donde nos complementamos bastante. Me empezó a dar un montón de cosas, de tips".

Mientras comenzaba a sonar "El Venao" de fondo, Flores continuaba contando que su eterno compañero en el humor comenzó "a oler algo raro. Y yo no, confiado. Pero así a ojos cerrados con mi ex. Y tenía toda la razón. Cuando él me dijo, empecé a poner atención, a atar cabos y claro".

Mauricio Flores en el set de "Sigamos de Largo", en Canal 13

Consultado por el momento definitivo en que se dio cuenta, Mauricio lanzó: "Un día, más que darme cuenta, los pillé".

"En todo caso, lo estoy hablando con altura de miras y también porque, la verdad, a quienes no les gusta que hable el tema es a mis hijos ¿Me entendís?", explicó.

Aún así, continuó con la historia: "Un día (su ex Paola) dijo que iba a salir. Tomo el teléfono de mi casa, yo tenía mi oficina en mi casa, y la llamo a su celular. (Le pregunto) '¿Dónde estai?' (Me responde) 'Aquí ando comprando'. Y pesco el celular mío y marco el de él y se escucha el sonido del (teléfono) de él sonando".

"Nada más que hacer. Encaré la situación hasta que tuvieron que afrontar la realidad nomás", lamentó el comediante, aunque a la vez reveló que ya no están juntos.

"Se separó…Pero ese no es tema. No es tema de conversación. Yo de verdad lamento que haya pasado después. Eso es de la vida personal de ella", puntualizó.