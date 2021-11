Hace algunas horas el director Peyton Reed anunció que su próxima producción sobre Scott Lang y Hope Van Dyne, que inició sus filmaciones el pasado mes de julio, terminó la etapa principal de sus grabaciones.

Pese a que no se conoce mayores detalles de la trama, sí está claro que contará con el regreso de Paul Rudd y Evangeline Lilly como los héroes titulares.

Eso no es todo, porque también tendrá a Michelle Pfeiffer como Janet van Dyne, Michael Douglas como Hank Pym, Kathyrn Newton como Cassie Lang, Jonathan Majors como Kang el Conquistador.

Además, de el destacado actor Bill Murray, actor que ya había revelado hace algún tiempo que sería parte de una producción de Marvel sin mencionar el papel que jugará. En una entrevista a un medio alemán, el destacado actor soltó la frase: "Sabes, recientemente hice una película de Marvel. Probablemente no te lo diré, pero no importa".

Hablamos de 'Ant-Man and The Wasp: Quantumania' del Universo Cinematográfico de Marvel, película que tiene contemplado su estreno para julio del 2023.

“¡La fotografía principal de Ant-Man and The Wasp: Quantumania ya está completa! No puedo esperar para mostrarles todo lo que hemos estado haciendo”, manifestó el director de la cinta en su cuenta de Twitter.