Mariah Angeliq asegura que es Mala de Verdad con su nuevo sencillo

La cantante Mariah Angeliq, quien ha tenido un explosivo 2021, acaba de estrenar su más reciente sencillo Mala de Verdad, en el que se combina la sensualidad y originalidad de su propuesta artística.

"Lo mío es ser yo misma y empoderar a las mujeres. El mensaje de la canción es que nadie me puede controlar. I’m fearless and fierce and nothing can hold me back", advirtió la misma intérprete al lanzar el tema.

Con este tema que se desprende de su primer EP Normal, la intérprete busca reflejar confianza, autenticidad y empoderamiento, buscando inspirar a más mujeres a ser ellas mismas y a representar en su totalidad lo que significa ser mujer.

Mariah Angeliq, cantautora bilingüe revelación LatinX más exitosa de su generación, fue nombrada por Billboard como "una de las artistas femeninas más importantes e influyentes dentro del género urbano", recientemente colaboró con Karol G, cuenta con más de 10 millones de oyentes mensuales en Spotify, supera 12 millones de seguidores en redes sociales y tiene 750 millones de reproducciones.