Chino Ríos se refiere nuevamente a su matrimonio con Kenita Larraín "no fue ni relación, era puro sexo"

La participación del Marcelo "Chino" Ríos en el programa de Youtube "Las Indomables" donde también participan Patricia Maldonado y Catalina Pulido no ha dejado de estar en la polémica, esta vez gracias a las palabras que el ex tenista uso para referirse a la relación su ex esposa la modelo María Eugenia "Kenita" Larraín.

Todo inició cuando Patricia Maldonado le hizo la siguiente pregunta "¿Paula (actual esposa de Ríos) ha sido el gran amor de tu vida o has tenido otros amores?” Ríos en su estilo respondió "oye la pregunta weona. Si he tenido tres amores antes, más, mejores…” Maldonado continuo diciendo que “¿por qué no? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo si has tenido otra sensación de enamorarte, no importa una vez, dos veces, da lo mismo. No creo que te hayas enamorado una vez nomás”

El ex deportista le contestó que solamente le ha ocurrido una vez “una. Y siempre he dicho que mis otros dos matrimonios fueron como las weas. Siempre. Lo pasé pésimo. Y siempre me han criticado porque la mujer puede hablar del weón, que era como el hoyo, pero el hombre, según aquí, no puede hablar. Y eso lo encuentro mal".

Luego hondo su matrimonio con la ex modelo “si yo digo que mi matrimonio fue malo, fue malo. ¿Cuál es el problema? Con la Kena lo pasé como la callampa, como el hoyo, mal, no fue ni relación, era puro sexo, listo, se acabó"

La pareja estuvo junta solamente por un par de meses en 2005

Para luego comentar sobre su primera esposa, Giulana Sotela "con la Guliana éramos pendejos, inmaduros, no supimos llevar la weá, cagó la wea. ¿Cuál es el problema que diga la verdad? agregó que “con mi familia tengo hijos, lo paso la raja, mi señora tiene tema. Con la Kena weón con raja hablabas de los bikinis que se ponía allá en Punta Arenas. Entonces son diferentes temas poh” generando la risa del resto del panel.

En agosto de este año, ante polémicas declaraciones del ex tenista hacia ella la modelo y numeróloga señaló en Sigamos de Largo que "llega un momento en que, si tú estas sano del corazón, porque ya formaste tu familia, tienes un momento en que ya sueltas el pasado, ¿entiendes?".

Marcelo Ríos y María Eugenia Larraín se casaron el 2005 y se separaron pocos meses después.