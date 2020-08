"No ha soltado el pasado": Kenita Larraín reacciona después de que el Chino Ríos la trató de "loca"

Han pasado siete meses desde que Marcelo "Chino" Ríos aseguró que "yo siempre he dicho que me he casado con dos locas. El primer matrimonio y la segunda. Locas de diferentes maneras". Esto en referencia a Giuliana Sotela y María Eugenia Larraín.

Pero ahora Kenita decidió reaccionar ante tales declaraciones, con una respuesta que emanó directamente desde la filosofía que reina la nueva etapa de su vida alejada de los escándalos y la televisión: "Hoy tenemos más respeto entre los seres humanos. Una cosa es que no haya resultado con la persona y otra es que tú te quedes en el dolor y tratando de seguir diciendo cosas feas".

Larraín, en conversación con Francisca García-Huidobro, también comentó que "llega un momento en que, si tú estas sano del corazón, porque ya formaste tu familia, tienes un momento en que ya sueltas el pasado, ¿entiendes?".

"Porque en la medida en que yo tengo rabia, odio, resentimiento, todo eso, obviamente no he soltado el pasado", explicó la ingeniera comercial.

Con esa postura en mente, Kenita recalca que es por eso que "yo he hecho bien los duelos, porque lo he pasado mal pero he tomado conciencia. Y para iniciar algo nuevo, desde cero, debes soltar lo antiguo, porque o si no sigues entrampado".

"Y ahí es cuando es más difícil salir de las situaciones complejas, porque estoy pegado al pasado, porque estoy apegado ahí. Entonces más sufro. Y esa fue mi gran lección", subrayó.

Segun la numeróloga, su vida encontró paz "en la naturaleza. Yo soy muy cercana a los animales. Para mí han sido una gran familia, además de mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, que los amo".

"Pero los animales han sido maravillosos también, porque están ahí, tus compañeros te enseñan el amor incondicional, te enseñan la humildad", finalizó.