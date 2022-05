Madonna, conocida también como la reina del pop celebra sus 40 años de carrera y lo hará a lo grande lanzando dos colecciones con sus 50 éxitos en versión remix que llegaron al número uno.

La artista recientemente hizo historia al encabezar la lista Dance Club Songs por 50ª vez. Pero eso no es todo, porque se transformó en la primera y única en tener 50 hits #1 en cualquier lista de Billboard.

Para celebrarlo, lanzará las dos compilaciones que tendrán como nombre “Finally Enough Love: 50 Number Ones” y “Finally Enough Love”. La primera constará de 50 remixes de sus éxitos y se estrenará el 19 de agosto, mientras que la segunda será una versión más corta con 16 pistas debutará el 24 de junio.

Junto con esta increíble noticia para los fans de Madonna, la cantante lanzó la versión remasterizada de Into the Groove (You Can Dance Remix Edit). Escúchala en el siguiente link.

¿Qué canciones tendrá el nuevo álbum recopilatorio de Madonna?

Con más de 220 minutos de remixes, Finally Enough Love: 50 Number Ones fluyen en su mayoría en orden cronológico, mostrando las muchas reinvenciones musicales que convirtieron a Madonna en un ícono internacional, desde "Holiday" de 1983 hasta "I Don't Search I Find" de 2019.

Lista de canciones:

1. “Holiday” (versión 7”)

2. “Like A Virgin” (versión 7”)

3. “Material Girl” (versión 7”)

4. “Into The Groove” (Edición de remezcla de You Can Dance)

5. “Open Your Heart” (Versión en video)

6. “Atracción física” (Edición de remezcla de You Can Dance)

7. “Everybody” (Edición de remezcla de You Can Dance)

8. “Like A Prayer” (Edición de remezcla /Editar)

9. “Express Yourself” (Remix/Edit)

10. “Keep It Together” (Remix individual alternativo)

11. “Vogue” (Versión individual)

12. “Justify My Love” (Edición orbital)

13 "Erotica" (Underground Club Mix)

14. "Deeper And Deeper" (David's Radio Edit)

15. "Fever" (Radio Edit)

16. “Secret” (Mezcla Sencilla Luscious de Junior)

17. “Bedtime Story” (Mezcla Sencilla de Junior)

18. “Don't Cry For Me Argentina” (Miami Mix Edit)

19. “Frozen” (Extended Club Mix Edit)

20 "Ray Of Light" (Sasha Ultra Violet Mix Edit)

21. "Nothing Really Matters" (Club 69 Radio Mix)

22. "Beautiful Stranger" (Calderone Radio Mix)

23. "American Pie" (Richard 'Humpty ' Vission Radio Mix)

24. "Music" (Deep Dish Dot Com Radio Edit)

25. "Don't Tell Me" (Thunderpuss Video Remix)

26. "What It Feels Like For A Girl" (Above And Beyond Club Radio Edit)

27. “Impressive Instant” (Universal Radio Mixshow Mix de Peter Rauhofer)

28. “Die Another Day” (Deepsky Radio Edit)

29. “American Life” (edición de Devin Dazzle de Felix Da Housecat)

30. “Hollywood” (edición de Calderone & Quayle)

31. “Me Against The Music” (mezcla de radio de Peter Rauhofer) – Britney Spears feat. Madonna

32. “Nothing Fails” (edición de radio clandestina de Tracy Young)

33. “Love Profusion” (edición vocal de Ralphi Rosario House)

34. “Hung Up” (edición vocal extendida de SDP)

35. “Lo siento” (PSB Maxi Mix Edit)

36. “Get Together” (Jacques Lu Cont Vocal Edit)

37. “Jump” (Axwell Remix Edit)

38. “4 Minutes” (Bob Sinclar Space Funk Edit) – feat. Justin Timberlake & Timbaland

39. “Give It 2 Me” (Edición de Eddie Amador Club 5)

40. “Celebración” (Edición de remezcla de Benny Benassi)

41. “Dame todo tu amor” (Party Rock Remix) – hazaña. LMFAO y Nicki Minaj

42. “Girl Gone Wild” (mezcla UMF de Avicii)

43. “Turn Up The Radio” (ofrecen Nissim Remix Edit)

44. “Living For Love” (ofrecen Nissim Promo Mix)

45. “Ghosttown” (Dirty Pop Intro Remix)

46. “Bitch I'm Madonna” (Edición de video de Sander Kleinenberg) – feat. Nicki Minaj

47. “Medellín” (Oferta Nissim Madame X En The Sphinx Mix) – Madonna y Maluma

48. “I Rise” (Tracy Young's Pride Intro Radio Remix)

49. “Crave” (Tracy Young Dangerous Remix) - feat. Swae Lee

50. "I Don't Search I Find" (Honey Dijon Radio Mix)