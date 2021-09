La modelo fitness y ex chica reality Nicole "Luli" Moreno estuvo presente en el programa de conversación que conduce Julio César Rodríguez "Pero con Respeto", en donde habló sobre distintos aspectos de su vida personal y laboral.

En ese contexto, la participante de El Discípulo del Chef reveló como fue que el fitness cambió su forma de vida.

“Para mí el fitness fue mi refugio. Estaba viviendo un momento complejo y necesitaba metas en mi vida, necesitaba algo que fuera más difícil, por así llamarlo que algo material o algún proyecto”, comenzó señalando la joven.

"Me empecé a meter a los gimnasios fierreros", donde señaló que participa gente muy disciplinada, comiendo a horas puntuales, pesando su comida y entrenando gran cantidad de horas.

"Si yo me siento bien por dentro lo voy a transmitir hacía afuera".

Luli también compite en distintas categorías de la disciplina, obtuvo un segundo lugar en categoría fitmodels en el campeonato Elite Pro Grand Prix Internacional.

La ex participante de Mundos Opuestos también se refirió a un emotivo momento en su vida. Nicole reveló que no ha podido ver a su madre por distintas circunstancias de la vida, lo que la tiene muy sensible,

“Mi mamá es máxima. Sin ella no sé cómo hubiera sido mi vida. Siempre muy aperrada. Éramos 4 hermanos y aunque no siempre tuviéramos el regalo que pedimos en Navidad, nos tenía la casa linda, nos cocinaba. Extraño que mi mamá me cocine una cazuela”.