Luis Miguel, la serie | Así cobró vida el dueto entre el Sol de México y Frank Sinatra

Luis Miguel, la serie llegó a uno de los momentos más épicos de la carrera del Sol de México: aquel en que conoció a Frank Sinatra y logró convencerlo para formar parte de su disco Duets II.

El capítulo 5 de la serie muestra que La Voz le dice a Micky: "Dicen que eres un gran cantante", ante lo que el mexicano le responde: "Lo intento". Entonces, se detona un momento de tensión; molesto Sinatra le cuestiona "¿Puedes cantar sí o no?".

"Si no pudiese, no estaría aquí", sentencia Micky tajante, antes de demostrarle al norteamericano por qué es uno de los grandes representantes de la música latinoamericana y mundial.

Si bien Luis Miguel falló en su intento por trabajar con Michael Jackson en los ochentas, en esta oportunidad, tras un encuentro en Nueva York, sí lo logró, creando junto a Sinatra Come Fly with Me, un tema original de 1958 compuesto especialmente para Sinatra por Jimmy Van Heusen, con letra de Sammy Cahn.

Eso sí, se trata de una canción que nunca llegaron a interpretar juntos, sus agendas no se lo permitieron. La grabación se hizo de manera separada, tanto en EE.UU. como en México, y a pesar de este detalle, el resultado fue simplemente un éxito en 1994.

Originalmente, Frank Sinatra siempre quiso colaborar con otro latinoamericano antes que con Luis Miguel: José José, con quien terminó siendo amigo. Sin embargo, los contratos de exclusividad del latino impidieron que La Voz grabara y produjera un disco con él. Lamentable.

De vuelta a Luis Miguel, Come Fly with Me es la única canción en inglés lanzada oficial y comercialmente por el Sol de México a la fecha. Además, es una composición que lo posicionó en el mercado estadounidense, para confirmar el impacto a nivel global de su música.

Luis Miguel junto a Fran Sinatra.

A pesar de que no compartió un dueto en vivo y en directo, Luis Miguel sí cantó para Frank Sinatra en el Shrine Auditorium, de Los Ángeles, California. El hito se produjo en 1995, cuando se convirtió en el único hispano invitado al homenaje a La Voz, Sinatra: 80 Years My Way, interpretando la canción lanzada un año antes.

Tony Bennett, Bono, Don Rickles, Ray Charles, Little Richard y Bob Dylan fueron otros de los protagonistas de la velada que contó con Micky.

En la oportunidad, El Sol comentó: "estoy muy feliz de estar aquí esta noche porque, cuando era niño, tuve la oportunidad de escuchar las canciones de Frank Sinatra, así que creo que aprendí inglés por sus canciones. Años después tuve la oportunidad de cantar en un álbum suyo, Duets II; ese fue un sueño hecho realidad. Así que feliz cumpleaños, Frank, muchas gracias".

En su último paso por el Festival de Viña del Mar, Luis Miguel interpretó una vez más Come Fly with Me, con Sinatra en las pantallas y ante el fervor de 15 mil chilenos.