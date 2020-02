Luciano Pereyra en Viña 2020: "Me pongo de pie por un pueblo que necesita ser escuchado"

Luciano Pereyra es el responsable de poner fin a la velada circunscrita a la música romántica moderna, en el Festival de Viña del Mar 2020.

Aún así se dio tiempo de hablar sobre el contexto social que enfrenta Chile, con una reflexión en torno a la necesidad de que las autoridades escuchen a la gente.

"Repudio cualquier hecho de violencia, no me gusta para nada la violencia. Sí me pongo de pie por un pueblo que necesita ser escuchado, aplaudo eso", advirtió el músico.

De hecho, "me encanta poder hablar y decir lo que uno siente, la libertad de expresión... tienen que ser escuchados en son de paz, porque le vandalismo no es necesario".

"El pueblo cuando habla merece ser escuchado, pero siempre con respeto", remató.

Revisa la conferencia de prensa completa de Luciano Pereyra: