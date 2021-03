"ABORTARIA cualquier we... tuya": Luciana Echeverría se enfrenta a Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre por vuelta a clases 

Un día de la nada tuvo peleando a la actriz Luciana Echeverría y al periodista ex CQC Sebastián "Cuchillo" Eyzaguirre en Twitter, nada menos que por el retorno a clases en medio de la pandemia y con muchos más casos reportados diariamente que cuando se suspendieron en 2020.

A propósito de que la esta semana muchos escolares volvieron a los colegios de forma principal, Echeverría manifestó estar en contra de la medida con un mensaje en el llamó a que "NO MANDEN A SUS HIJES AL COLEGIO. Y EXIJAMOS EL TERCER 10%".

"Entiendo quiénes lxs tienen que mandar igual. Y es una mierda. pero la cantidad de muertos también son los más vulnerados en las clases sociales. Piñera miente los médicos y profesores no están de acuerdo con este pacto", puntualizó.

Tal manifestación detonó que un usuario que se identifica como José Andrés Gaggero le respondiera agresivamente: "No se preocupe. Yo tengo hijos o hijas. Solo los imbéciles tienen "hijes" y esos no los mandan nunca. Sólo van a Plaza Baquedano los Viernes".

Fue en ese momento, la noche de este martes, que entró en escena Eyzaguirre, quien capturó un pantallazo del tuit De Echeverría y la respectiva respuesta para después publicar en su cuenta la imagen y burlarse diciendo: "No más preguntas su señoría. Bnoches".

Luciana Echeverría no tuvo inconvenientes en responderle de vuelta con un supuesto perfil que le contaron de "Cuchillo": "Me dijeron que en la universidad te decían "Lolo palanca, un personaje cuico, facho pasado a mierda y de moda, que se las da de malo, pero que cuando hay q lamer a la derecha no tiene ningún problema en peinarse el pelito, su corbatita y dejar de soñar que es el "chico malo".

El asunto, entonces, subió de tono. Y las burlas de Eyzaguirre no pararon: "Jajajajja linda. Me habría encantado tener un hijes contigo. No alcancé a conocerte. Pero buena onda , actúas muy bien. Me encantas".

Ante tal tuit, Luciana Echeverría decidió sacar la artillería pesada y con un misil de proporciones zanjó la discusión: "Tendría que ser violación y ABORTARIA cualquier wea tuya".

"Cuchillo" intentó devolverle algo después, pero ya daba lo mismo: el "fatality" ya había sido ejecutado.

