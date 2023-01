La banda de hermanos, Jonas Brothers, recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood este lunes 30 de enero. Un hecho importante para la carrera de los tres hermanos que compartieron este momento con su familia.

Fue durante esta ceremonia que Joe, Kevin y Nick confirmaron el lanzamiento de su sexto álbum de estudio.

“The Álbum”

El sexto álbum de estudio de los hermanos tendrá por nombre “The Álbum” y será lanzado el 5 de mayo, marcando su regreso con nueva música luego de algunos años. De hecho fue Nick, el menor de los hermanos, quién anunció el lanzamiento de este nuevo disco durante el evento.

“Estamos emocionados de anunciarles hoy que nuestro nuevo álbum, “The Álbum” saldrá este 5 de mayo”, anunció, agregando que “No podemos esperar a verlos durante la gira a finales de año”.

Hasta el momento no sabemos si la gira será mundial o si solo recorrerán Estados Unidos, sin duda las fanáticas chilenas estarán con las esperanzas puestas para que los hermanos pasen por el territorio nacional con su nuevo tour una vez más.

Inspiración en la música de los 70

Los Jonas al término de la ceremonia revelaron al medio Variety que la inspiración de este nuevo álbum viene del pop y la música norteamericana de los años 70, especialmente de la banda Bee Gees.

Hay que señalar que el último álbum de estudio de los Jonas Brothers salió el 2019 y se llamó “Happiness Begins” siendo el disco que marcó el retornó de la banda luego de 6 años separados.

Aunque si bien eso fue hace años atrás, los hermanos se mantuvieron presentes en la música ya que lanzaron grandes éxitos como su canción “Sucker”, que es parte del disco, y temas como “Leave before you love me” con Marshmello y “X” con Karol G.