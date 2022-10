¡Se armó! La productora Lotus reveló el line up completo de artistas que estarán en Lollapalooza Chile 2023, con el canadiense Drake, la popular Billie Eilish y Blink-182 con formación original como cabezas de un nutrido cartel para tres días de música.

Esta será la undécima versión del evento que cada año reúne a lo más destacado de la música mundial en un solo lugar y en un solo fin de semana, después de que retomara su realización tras la pandemia.

Luego de que este año se viese obligado a cambiar de localidad,

Lollapalooza Chile 2023 | ¿Cuándo es?

El festival se concretará en tres jornadas, los próximos 17, 18 y 19 de marzo de 2023.

Tal como ya sucedió este año, el evento tendrá lugar en el Parque Bicentenario de Cerrillos, después de que la comuna de Santiago decidió cerrarle las puertas al encuentro de artistas.

Lollapalooza Chile 2023 | ¿Qué artistas estarán en LollaCL?

Entre los artistas destacan Drake, Billie Eilish, Blink-182, Lil Nas X, Tame Impala y Rosalía, como las principales figuras que encabezarán un cartel de cerca de 100 figuras de la música internacional y nacional.

Además estarán Jane’s Addiction, The 1975, Armin van Buuren, Kali Uchis, Tove Lo, Claptone, Fred Again.., Alison Wonderland, Gorgon City, Purple Disco Machine, Conan Gray, Wallows, Dominic Fike, Melanie Martinez, Aurora, Mora, Tokischa, Polo & Pan, Cigarettes After Sex, Rise Against, entre otros.

Revisa el cartel completo a continuación:

Lollapalooza Chile 2023 | ¿Dónde comprar entradas?

Las entradas están disponibles en el sistema PuntoTicket, con valores entre los $252.000 y los $728.000, por los tres días.

Ahora que se revelaron los artistas, falta que la producción defina la distribución por jornada para poner próximamente a la venta los pases diarios.