El festival de música Lollapalooza Chile 2022 vivirá su última jornada este domingo 20 de marzo, con un line-up repleto de grandes artistas nacionales e internacionales que se presentarán en los distintos escenarios alojados en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

La primera noche contó con las presentaciones de Foo Fighters, Martin Garrix, Flor de Trap, Kidd Tetoon, Jhay Cortez, Alessia Cara, Cultura Profesita, Saiko y Francisco Victoria, entre otros.

Mientras que en la segunda noche, Miley Cyrus se tomó el escenario, al igual que otros artistas como A$ap Rocky, Alesso, A Day to Remeber, Deorro, Turnstile, Marina, Pablo Chille-E, Pedro Piedra, Rawayana y Goldfish.

¿Cuáles son los artistas que estarán en la última noche de Lollapalooza?

La tercera y última noche del festival tendrá en el escenario a MACHINE GUN KELLY - DOJA CAT - THE STROKES - ALAN WALKER - JACK HARLOW - LP - CHRIS LAKE - KEHLANI - NICKI NICOLE - TWO FEET - ASHNIKKO - ALOK, KRAMER - JXON - MARC SEGUI - INTI HISTÓRICO Y QUILAPAYUN - LUCYBELL - DREFQUILA - MARCIANEKE - PRINCESA ALBA - MICRO TDH - 870 SHAKE - POWER PERALTA - G-FUNK - BITMAN - CIMAFUNK - MARIEL MARIEL - GIRL ULTRA - GHETTO KIDS - ROOTZ HI-FI - BMF SQUAD - GOLDEN DAWN ARKESTRA - SILVESTRE Y LA NARANJA NAKEYE - JEAN PAUL OLHABERRY - LOS PATAPELÁ - ASTROPOETAS - SCHOOL OF ROCK Y KALFU

¿Dónde ver Lollapalooza online y en TV?

VTR puso a disposición de sus usuarios dos señales televisivas en HD Canal 701 y 702, en donde transmitirán el espectáculo de los artistas que se presentan durante los tres días. De manera ONLINE los fans de la artistas podrán ver vtreslolla.cl su presentación.