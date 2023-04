Lola Índigo, una de las artistas más importantes del momento, se presentó la noche de este sábado con un increíble show, el cual emocionó a sus fans y contó grandes sorpresas, cerrando con broche de oro su paso por Chile.

El gran evento comenzó alrededor de las 19:00 en el Teatro Coliseo con la presentación de Shirel, la artista chilena fue la encargada de encender la previa con sus conocidos éxitos, los cuales pusieron a bailar y a cantar a los asistentes.

Lola índigo emociona con su llegada a Chile

La artista española comenzó su presentación alrededor de las 22.30 de la noche, con un público que estaba listo y preparado con globos y carteles para celebrar su cumpleaños número 31 junto a ella. La noche comenzó con el tema "La Niña de la Escuela".

Tras cantar Toy Story, llegó el momento de la canción favorita de la artista, Cash, compartiendo un mensaje con sus fans. "Es muy especial para mi estar en el día de mi cumpleaños en una ciudad que amo, que me ha dado tanto cariño".

La audiencia vibró con cada una de los temas que interpretó la artista, coreándola con fuerzas y bailando al ritmo de la música.

Lola mostró una gran presencia en el escenario, llenando cada espacio, interactuando con el público y bailando junto al conjunto artístico, quienes tuvieron diversos momentos para mostrar sus habilidades durante el concierto.

Además de lucirse con su increíble habilidad vocal, transmitiendo en todo momento una energía muy alta, la cual se traspasó a los asistentes que vivieron el concierto como una gran fiesta.

Las solteras y Lola Bunny fueron parte del setlist, en donde en la última canción se lanzaron pelotas inflables gigantes al público, quienes jugaron al ritmo de la canción, al igual que Tiki Tiki.

Lola Indigo sorprendió a sus bailarines con una canción sorpresa 'Killa', ya que expresó que no la interpretan hace mucho tiempo en vivo, sin embargo, quiso traerla de regreso para este concierto.

Su emoción al compartir con María Becerra

En uno de los momentos más emotivos de la jornada, la cantante invitó al escenario a la artista argentina, María Becerra, para interpretar su colaboración "Discoteka" y High Remix.

Tras el aplauso de los fans, quienes cantaron en coro la canción, Lola le dedicó unas palabras a su compañera, emocionándose hasta las lágrimas.

"Gracias a ella yo estoy aquí, tan lejos como al otro lado del océano", agradeciendo el cariño y el apoyo durante su carrera.

Por otra parte, la artista argentina le señaló que ella está construyendo una carrera increíble. "Vos sos consciente de eso? Vas a otro país y sos grandísimas. Tienes un talento inmenso y confió en vos para todo".

“No sabes amigas como se lo están viviendo y yo digo 'lo importante que debes ser para todas estas personas’", expresó Becerra para luego compartir un emotivo abrazo.

Denise Rosenthal se hizo presente

La artista nacional también participó en el concierto, en donde interpretaron juntas sus dos colaboraciones. Al principio del concierto comenzaron con 'Santeria', para seguir con Demente, antes del finalizar su exitosa presentación.

Lola agradeció a Denise su apoyo y alabó el gran talento de la artista nacional. "Quiero darles las gracias, porque hay muchas featurings, pero hay muy pocas colaboraciones. Para mí significa compartir, acompañar, trabajar, para que la canción salga. Las canciones, cuando tú te metes en ellas, no es para pasearte por ella, es para hacer la tuya y Denise la hizo suya".

Pedro Pascal también fue parte del show

Durante una pausa entre las canciones, los presentes comenzaron a cantar el 'cumpleaños feliz', en donde los fans le entregaron la figura del actor chileno en cartón. La artista hizo un llamado para que el protagonista de The Last of Us le enviara un saludo de cumpleaños. "Si alguien puede mandarme un video de cumpleaños de Pedro, por favor que lo haga".

Cerca del término del show, los fans comenzaron a lanzar sus regalos al escenario, entre ellos una polera con la cara del protagonista de The Mandalorian, la cual se puso la cantante para interpretar algunas canciones.

El exitoso paso de Lola Índigo en Chile

La artista tuvo un increíble paso por Santiago, en donde emocionó, puso bailar y celebró junto a sus seguidores su esperada gira, con la cual repletó el Teatro Coliseo, con una puesta en escena y proyección sonora que dejó muy feliz a los asistentes.