Llantos y desmayos fueron la tónica durante gran parte del concierto de Lauren Jauregui en Chile. Pese a que la artista logró conquistar a su fiel público, la falta de espacio en el recinto se hizo notar en bastantes ocasiones.

El show estaba agendado para el 11 de octubre de 2022 en el Teatro Caupolicán, pero se terminó anunciando un cambio de fecha y recinto. Finalmente, el concierto se realizó este domingo 5 de marzo en Basel.

Pasadas las 21:00 horas Lauren salió al escenario con una sonrisa como respuesta a los gritos del público que ya la había visto pisar suelo chileno en tres ocasiones anteriores: en 2016 y 2017 junto a Fifth Harmony, y en 2018 como telonera de Halsey. Cinco años después la cantante de origen cubano se presentó en el país con su propio show.

Lento fue la canción con la que dio inicio al concierto. Cuando ya iba por su quinto tema Don’t Wanna Say, Jauregui tuvo que detener el espectáculo al percatarse de que había fans pasando un mal momento al no poder respirar. El poco espacio que había en un lugar como Basel no fue suficiente para contener a un público que en un principio compró sus entradas para el Teatro Caupolicán.

La ex Fifth Harmony intentó calmar a la gente y pidió que hicieran espacio para quienes no podían respirar, pero sus intentos no fueron suficientes. Lauren se tuvo que retirar del escenario por cerca de 20 minutos mientras guardias y el equipo de la artista hizo lo posible para ayudar a quienes lloraban y se desmayaban.

Cuando la situación se logró calmar Lauren regresó al escenario para continuar con Trust Issues, una de las dos nuevas canciones que estrenó en esta gira. Aunque la situación se tornó mejor luego de la intervención, le tomó un tiempo a la artista calmarse. “Me tienen nerviosa”, reconoció entre risas.

En total fueron 14 canciones con las que Lauren Jauregui conquisto al público que en ningún momento dejó de mostrar su apoyo con gritos, aplausos y coreando todas las canciones.

“Que alegría ver todas las caras de ustedes. Muchísimas gracias por estar aquí conmigo hoy, es una bendición en serio ver todas sus caras aquí, que me apoyen así lo agradezco demasiado”, dijo emocionada en medio del concierto.

Esta es la tercera parada de la artista por Latinoamérica, anteriormente se había presentado en Argentina y Brasil. Lauren Jauregui continuará su gira en Perú, Colombia, República Dominicana y México.