Lauren Jauregui en Chile | Se abre nueva localidad para el show de la ex Fifth Harmony

Lauren Jauregui llegará con su gira An Evening with Lauren Jauregui a Chile dentro de los próximos meses. Y fue tal el éxito que tuvo con sus fanáticos locales, que la productora Lotus confirmó la disponibilidad de una nueva localidad para el espectáculo.

Su disco debut Prelude sustenta el actual recorrido de la ex Fifth Harmony, un trabajo en el que la artista no solo es la cantante sino que también oficia como compositora y productora.

Para su paso por Chile, Jauregui se presentará ante un recinto prácticamente lleno, ahora que está a la espera de que se agoten los últimos tickets.

Lauren Jauregui en Chile | ¿Cuándo y dónde es el cuarto show en Santiago?

El espectáculo de Lauren Jauregui llegará a Chile, en un show único, el 11 de octubre en Teatro Caupolicán.

Lauren Jauregui en Chile | ¿Cuál es la nueva localidad disponible?

La productora Lotus informó por medio de sus cuentas en redes sociales de la positiva noticia para los fanáticos de Jauregui: la disponibilidad de tickets para PLATEA BAJA FRONTAL.

"Se pensó y se hizo. Por éxito de ventas, NUEVA LOCALIDAD DISPONIBLE para

@LaurenJauregui ��✨�� Entra a @puntoticket y asegura tu entrada para la queen favorita", indicaron.

Así, las únicas entradas disponibles en estos momentos para el show son esta nueva localidad, con un valor de $51.800, y unas pocas para uno de los palcos del teatro, a $74.800.