Lauren Jauregui asegura su regreso a Chile: Ex Fifth Harmony traerá su más reciente gira mundial al país

An Evening with Lauren Jauregui se llama la más reciente gira mundial de la ex Fifth Harmony Lauren Jauregui, quien ahora llegará a Chile para dar a conocer en vivo sus cartas de presentación como cantante solista.

La nueva etapa en solitario de la artista comenzó en noviembre pasado con el lanzamiento de su esperado disco debut Prelude, bajo su propio sello Attuneme Records.

Jauregui no sólo figura como cantante en el álbum, sino que también oficia como compositora y productora, en lo que se proyecta definitivamente como una reinvención.

El trabajo son siete temas escritos por ella, entregándole una renovada perspectiva en su carrera con sonidos más melancólicos y oscuros de R&B con tenues detalles de rap y jazz.

En 2018, Jauregui lanzó su primer sencillo en solitario Expectations, alcanzando más de 100 millones de reproducciones.

Además, contribuyó con Cadenas invisibles a Birds of Prey: The Album. En 2021, lanzó una nueva canción, 'Temporary', en colaboración con una iniciativa de salud mental patrocinada por Ad Council.

Lauren Jauregui en Chile | ¿Cuándo y dónde es el cuarto show en Santiago?

El espectáculo de Lauren Jauregui llegará a Chile, en un show único, el 11 de octubre en Teatro Caupolicán.

El mundo conoció a la cantante y compositora multiplatino como una quinta parte del galardonado grupo Fifth Harmony.

Ahora abraza la libertad de expresión tanto personal como creativa para darle otro perfil a su trayectoria, con sensualidad, estilo y alma.

Lauren Jauregui en Chile | ¿Cuándo y cómo comprar entradas para el show en el Teatro Caupolicán?

Las entradas salen a la venta a partir del viernes 3 de junio, a través del sistema Punto Ticket.

Los precios son de $51.800 cancha y $74.800 palco.