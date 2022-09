Lali Espósito habla sin filtro sobre su sexualidad: "No aceptaba que me gustaban las minas"

Despojada de toda vergüenza, prejuicio o filtro, la cantante, actriz y compositora argentina Lali Espósito se refirió a su bisexualidad, explicando cómo fue el proceso para aceptación de sus preferencias.

La protagonista de Sky Rojo habló del tema en una conversación con el programa de Luzu TV Nadie Dice Nada, que se transmite por Youtube y Twitch.

En un desenfadado diálogo, Lali no hizo rodeos o se sonrojó ante la consulta sobre su sexualidad y decidió establecer firmemente su postura.

Lali Espósito | ¿Qué dijo la cantante argentina?

"Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea", partió comentando la cantante.

Así mismo, especificó que "mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera".

Fue en ese momento que admitió que "me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería... por ejemplo que me gustaban las minas, o que tenía como una dualidad. Era como que siempre separaba que me gustaba una chica, pero me ponía de novia con chabones, de manera inconsciente también".

"Es que yo era la construcción de la chica de la tele que era políticamente correcta", reflexionó Lali.

Sin embargo, "en los últimos años, me di cuenta de que en mi música, yo necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación".

Antes de concluir, confesó que tal como se había rumoreado su canción N5 efectivamente hablaba del vínculo que la unió Lola índigo.

Sobre su necesidad de ser más franca, Lali sentenció: "Yo lo hago a través de una canción. Hago una canción como N5 y no tengo la necesidad de explicar si eso es real o no. Habla la canción... No sentí la necesidad de explicar demasiado".