Mediante un video, que publicó en todas sus redes sociales, Disney nos dió un pequeño vistazo de lo que llegará a la plataforma durante el 2023, en este video narrado por Tom Hiddleston se nos dieron las primeras imágenes de series y películas que llegarán al servicio de streaming.

Fue en este en donde pudimos ver el primer vistazo de Loki 2 y Secret Invasion de Marvel Studios, así como la primera imágen oficial de la serie de Ahsoka de Star Wars.

Tenemos el primer vistazo

Con una pequeña aparición en el video de 30 segundos, Disney+ nos entregó la primera imagen de la serie de Ahsoka Tano del Universo de Star Wars, en este pequeño clip se presenta a Ahsoka quitándose la capucha.

El que el clip haya sido tan corto, según lo que dicen los fanáticos en redes sociales, puede significar que la postproducción de la serie no ha finalizado o que el presentar tan poco de la serie de Lucasfilm puede ser intencional para ocultar cameos y distintos puntos de la trama.

Esto podría ser correcto ya que tanto en las series de The Mandalorian y The Book of Boba Fett aparecen distintos cameos de personajes interesantes.

Hay que mencionar que en Star Wars Celebration se presentó el primer tráiler de la serie y aunque se filtró este no ha sido presentado de manera oficial, pero sí se sabe que en la serie live action, Ahsoka deberá recorrer la galaxia en busca del Gran Almirante Thrawn, mano derecha del emperador Palpatine.

Según lo que se rumorea en redes sociales sobre la serie, la trama nos permitirá ver a la Jedi en varios momentos de su vida, incluso hasta puede que junto a Anakin/Darth Vader.

¿Cuándo se estrena?

Hasta el momento ni Lucasfilm ni Disney+ han entregado una fecha de estreno para la serie, pero si se sabe que llegará en algún punto de 2023, aunque es importante señalar que el 1 de marzo regresa The Mandalorian con su tercera temporada.