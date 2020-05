La incontenible y vertiginosa vida del múltiple campeón de boxeo Julio César Chávez: Dónde ver El César por ESPN Cine & Series

A partir de este lunes 4 de mayo, ESPN suma un nuevo contenido relacionado a la ficción y los hechos reales del deporte en el ciclo ESPN Cine & Series, producciones que se podrán ver a través de los canales de la cadena deportiva.

Y es así que su primera serie que se podrá ver es El César, la historia de Julio César Chávez, considerado como uno de los más grandes deportistas de México y de Latinoamérica. Sus hazañas en el ring trascendieron fronteras, pero no muchos conocen al hombre detrás de la leyenda, y eso precisamente es lo que se reflejará en esta entrega.

“Me arrepiento de haber hecho mucho daño, a mi esposa, mis hijos, mucha gente que me quería, cómo los lastimé, siempre he sido una persona buena, pero la droga y el alcohol me convertían en un demonio”

El primer tricampeón mundial en la historia del pugilismo mexicano ocultó por muchos años algunos secretos que serán revelados en esta serie, de 26 capítulos de una hora, y promete muchas emociones fuertes.

Uno de los motivos por el cual Julio César hizo esta serie fue enviar un mensaje de vida, y principalmente para quienes sufren de adicción a las drogas. “Me arrepiento de haber hecho mucho daño, a mi esposa, mis hijos, mucha gente que me quería, cómo los lastimé, siempre he sido una persona buena, pero la droga y el alcohol me convertían en un demonio”, describió el excampeón de peso Superpluma, Ligero y Superligero.

El actor mexicano Armando Hernández fue el encargado de representar al 'Gran Campeón' en esta serie que promete una alta dosis de emociones. (Foto: ESPN)

Día y hora: ¿Cuándo se estrenan los capítulos de El César, la vida de Julio César Chávez?

Los capítulos de El César se estrenarán de lunes a viernes a las 22:00 hrs, mientras que para el día domingo se emitirán, en maratón, los cinco capítulos transmitidos en la semana a la misma hora.

Televisión: ¿Dónde ver los capítulos de la serie El César, con la vida de Julio César Chávez?

En Chile, todos los capítulos de la serie El César se podrán ver a través de las pantallas de ESPN 2, en los siguientes canales de acuerdo a tu cableoperador:

ESPN 2

VTR: 49 (SD) (Stgo) - 841 (HD)

DTV: 625 (SD) - 1623 (HD)

ENTEL: 214 (HD)

CLARO: 175 (SD) - 475 (HD)

GTD/TELSUR: 85 (SD)

MOVISTAR: 482 (SD) - 886 (HD)

TU VES: 510 (SD)

Online: ¿Dónde ver en streaming online los capítulos de la serie El César, con la vida de Julio César Chávez?

Si buscas un link de streaming para ver los capítulos de El César, tienes disponible ESPN Play.

¿Cómo usar ESPN Play?

ESPN Play es una app exclusiva de ESPN y no es necesario pagar adicional, solo basta que ingreses con el usuario de tu cableoperador, en caso de que tengas DirecTV, VTR, Movistar, Entel, Mundo Pacífico, Telsur o TuVes.