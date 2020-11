La "Scarlett Johansson chilena" está libre: Carolina Leiva revela que Netflix quiere contar su historia

Carolina Leiva, la estafadora más conocida como la "Scarlett Johansson chilena", salió de la cárcel después de ser condenada por falsificación y uso malicioso de documento público y defraudar más de 3 mil millones de pesos, en 2018.

Ahora cuenta una semana en libertad y, tal como su perfil mediático lo recalcó múltiples veces, su atracción por el mundo de la televisión la llevó a conceder una nueva entrevista al matinal "Contigo en la Mañana", momento en el que conversó con Julio César Rodríguez.

Consultada por su reflexión tras pasar por la cárcel, Leiva aseguró que "aprender a vivir más simple, aprender a valorar todo lo que no valoré antes".

La privación de libertad de Leiva no estuvo exenta de episodios polémicos, partiendo porque al interior del penal en San Joaquín se encontró con María del Pilar Pérez, quien "me recibe en su dormitorio, fue muy buena persona", momento en el que "me pasó ropa de ella" y por eso puede decir que "me vestí con la ropa de la Quintrala".

Posteriormente, Rodríguez le preguntó por sus excentricidades, ante lo que Leiva cuenta que regaló unos zapatos de "800 lucas" a panelista de "Maldita Moda" Javier Fernández. También que su compra más ostentosa fue "una cartera de 8 millones" de pesos, marca Hermès.

Así mismo desclasificó un viaje que según ella no estaba en el radar de los medios, momento en el que partió rumbo a Dubai acompañada por una persona conocida, "mujer del ambiente artístico" del mundo del teatro, aventura en la que "yo me rajaba con todo".

Leiva resaltó que los famosos "son súper arribistas todos", por eso creían sus historias, y admitió que después de que varios le dieran la espalda, "la Begoña Basauri me dolió mucho", lo mismo le pasó con Isidora Urrejola.

A propósito de lo mismo, la llamada "Scarlett Johansson chilena" admitió que antes de que la capturaran "era una empresa para defraudar".

"Todos los papeles eran falsos, jamás entregué ningún antecedente en forma física", recalcó Leiva, recordando a la vez que el crédito más alto que le aprobaron fue de 1.100 millones.

La "Scarlett Johansson chilena" estafó a tres bancos y seis personas particulares afectados, pero ahora libre confirmó que Netflix le ha ofrecido contar su historia, que está en conversaciones, y que actualmente está emparejada, tras encontrar el amor en Rancagua con alguien que "está preso".