La temporada final de La Casa de Papel está a la vuelta de la esquina y la producción de la serie ha comenzado a entregar pistas a los fans sobre qué es lo que sucederá en los cinco capítulos finales que concluirán la historia de los queridos atracadores.

La primera parte de la quinta temporada concluyó el septiembre pasado con los cinco primeros capítulos, en donde muestran al querido grupo de atracadores viviendo tensos momentos tras más de 100 horas encerrados en el Banco de España.

Luego de distintos enfrentamientos con Gandía y su equipo, ocurrió algo que nadie esperaba. Un nuevo nombre se sumó al monumento a los caídos, uno de los personajes más importantes de la trama encontró su final en el capítulo final de la primera parte.

Tokio (Ursula Corberó) murió acribillada a manos del malvado guardia, que anteriormente había acabado con la vida de otra integrante del grupo, Nairobi. Esta vez, sin embargo, antes de fallecer, Tokio alcanza a activar una granada mientras el villano se acercaba.

Tras revelar el nombre que llevan los capítulos finales, la cuenta de Instagram de La Casa de Papel compartió una imagen que deja entrever un final no muy auspicioso para uno de los personajes más importantes.

¿Qué pasará con Denver en La Casa de Papel?

Tras ver las publicación los fans de la ficción inmediatamente adivinaron que Denver personaje de Jaime Lorente e inmediatamente se asustaron por el presunto final del querido atracador.

“¿Será esto parte del plan? ⛓️Is this part of the plan?“, titula la publicación.

Revisa el tráiler de los últimos capítulos a continuación.