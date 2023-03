El animador nacional Karol Lucero fue parte del más reciente capítulo de La Divina Comida, en donde habló de distintos sucesos de su vida personal y profesional, además de entregar su opinión sobre las recientes polémicas en las que se ha visto involucrado.

En el episodio también participó la conocida locutora radial que lleva más de una década siendo parte de Radio Corazón, Evelyn Bravo, también conocida como "Sita Evelyn"; la ex senadora Circunscripción 7, Santiago Poniente, Marcela Sabat y el reconocido doctor Ramón Kong.

Cuando fue su turno de ser el anfitrión, el comunicador se refirió a su llega al matinal Mucho Gusto, señalando que "fue un momento importante que me dejó grandes satisfacciones", expresó el animador.

Su polémico video en Radio Carolina

Asimismo, se refirió a la polémica que lo involucró mientras trabajaba en Radio Carolina, en donde un video se viralizó a través de las redes sociales, en donde aparece el conductor realizando una transmisión para "Comunidad K" y se ve a una persona aparentemente practicándole sexo oral

"Me pasó algo, que todavía no lo entiendo, porque no he hecho nada malo, porque no tengo nada que ocultar", ante lo que Marcela Sabat lo interrumpe y le dice "yo te escucho y por favor, en la mejor de las ondas, partamos de que fue una broma, mala broma, porque cuántos niños y niñas te siguen, y probablemente si tú lo tomas con esa liviandad es a lo mejor el mea culpa que tienes que hacer. Es una mala talla porque es machista, es súper sexista”, puntualizó la ex ministra.

A lo que Lucero responde que no está de acuerdo con ello, ya que "primero, ¿cómo sabes que era una mujer si no se ve quién es la persona?”. Ante esto, Sabat respondió: “Tú dijiste después que había sido una mujer”.

El ex animador de Yingo negó que se tratara de una compañera de trabajo y agrego que "la persona que estaba ahí lo hizo por su propia voluntad, ¿por qué ella no pudo haber decidido hacer esa broma? Y yo solo fui parte de eso", a lo que la parlamentaria responde: “Pero el conocido eres tú”.

Asimismo, Karol señaló que no está de acuerdo con esa premisa, "lo llevaste para el lado sexista, como que hay que terminar con ese tipo de cosas o normalizarlo. Yo cuando explotó este vídeo yo inmediatamente ofrecí disculpas, hice el mea culpa y recibí una sanción radial, y dos años después es la funa, ¿es eso para ir a una marcha con un cartel contra alguien que lo hace?”, indicó Karol.

Lucero además reveló que "nunca he recibido una funa face to face, solo en las redes sociales, que son cosas que además hablan personas que no me conocen”, cerró el animador.