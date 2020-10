Karol Lucero enumera sus logros y responde críticas: “Qué me voy a andar preocupando por we…”

Karol Lucero explotó tras recibir una ola de críticas en redes sociales por utilizar como fondo para una conferencia un pendón con la impresión de una biblioteca. El animador quedó expuesto cuando la tuitera @katybecker disparó en su contra: "La biblioteca de este funeque se ve falsísima".

La captura de pantalla dejó en evidencia que efectivamente era un pendón y no una biblioteca real debido a que se veía el rollo principal que lo sostiene. Tras el escándalo, el también locutor radial alzó la voz y aclaró que el cuestionado artículo fue un regalo de una emprendedora.

"Es un regalo de unos emprendedores que no tengo motivos para menospreciar como lo hacen ustedes", explicó, para luego lanzar un comentario irónico: “Gracias por interesarse en mi vida, quizás no tienen nada mejor que hacer, es lógico, no los culpo; pero al menos opinen cuando sea un tema relevante, no por lo que hay en mi casa".

El descargo de Karol Lucero



Aquella aclaración no fue suficiente para el ex rostro de Mega, pues siguió siendo repudiado por parte de usuarios de Twitter e Intagram.

Es por ello que decidió publicar un potente mensaje a través de su cuenta de Instagram donde enumeró cada uno de sus logros en respuesta a los comentarios ofensivos que le dejaron por la polémica del pendón.

“Algunas personas me preguntan si no me preocupa que haters estén hostigando y haciéndome ciberbullying constantemente; me mandan “animo” y dicen q no pesque… ya q es imposible responderle a todos lo hago por aquí”, inició relatando.

“Tengo 33 años y me siento inmensamente afortunado de lo que he conseguido, la mayoría de mis sueños, compartidos con mi tata desde pequeño, los he cumplido”, señaló y luego procedió a ostentar sus triunfos.

“Ayudar a mis padres, pagar sus deudas, disfrutar de mis abuelos, ser el primero en mi familia en ir a la universidad, la casa propia, viajar a los cinco continentes, trabajar en radio y TV, crear mis emprendimientos, alcanzar la libertad financiera, liderar un grupo de ayuda solidaria que lleva más de 6 años colaborando con diferentes familias”, son algunos de sus logros.

En esta línea, el autor del libro “Like” recalcó que pese a haber cometido errores, ha tenido en general una vida buena y sin mayores complicaciones.

“Nunca he tenido problemas con la justicia, ni con drogas o alcohol, he cometido errores de los cuales me he disculpado y siempre me han permitido aprender; lo que me deja más tranquilo es q nunca le he hecho daño a alguien y tengo una pareja a la que amo y siento que me ama”, afirmó.

Por último, lanzó un ácido mensaje a sus haters, a quienes insultó de vuelta por las los fuertes mensajes que le han enviado.

“En definitiva todo lo que siempre he deseado a punta de esfuerzo y perseverancia. Ergo, con honestidad y en buen chileno, qué me voy a andar preocupando por we*nes o lo que diga gente que no me conoce y que le encanta meterse en la vida de los demás; doblemente idiotas si están leyendo esto al decir que nos le agrado, pero están en mi red dedicándome su “valioso tiempo”, disparó.

“Saludos haters, si llegaron a esta parte son 3 veces más we*nes de lo que creía jajaj pero no los culpo, aunque les recomendaría que aprovechen su tiempo y sigamos luchando por una mejor educación para todos”, añadió.

“Sería injusto no agradecer a las personas q siempre me apoyan, q es mucha mas incluso, pero el silencio no llama la atención aunque tenga mejores resultados; agradezco vuestro tiempo de leer estas líneas y por las buenas vibras todos los días”, cerró.