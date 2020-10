Karol G censura video en Instagram mientras bailaba celebrando sus 4 nominaciones a los Latin Grammy

La cantante colombiana Karol G sufrió un "pequeño" percance mientras bailaba en un video que publicó celebrando sus nominaciones a los Premios Latin Grammy con sus seguidores.

La interprete del éxito "Tusa" escribió en la publicación: "Así me siento con mis 4 nominaciones a los @latingrammys YASSS BABY! THATS MY TYPEEE Los amo a todos, GRACIAS!! ... Hoy estoy feliz y me siento súper B!!!!!!!!!!!".

La artista urbana aparece en el registro vistiendo unas botas largas, una gorra y un saco de cuero mientras bailaba eróticamente. Debido a esta sensualidad y al pronunciado escote, que debido a ciertos movimientos, mostró más de la cuenta.

Tras esto, los comentarios de sus fans no se hicieron esperar, quienes se rieron de la situación tras la censura que tuvo que hacer la cantante precisamente con sticker del premio Grammy.

Recordemos que Karol G fue nominada en las categorías: Grabación del año (Por la cación "Tusa" y "China" donde participa junto a Daddy Yankee), Canción del año ("Tusa"), Mejor fusión/interpretación urbana ("China").

Revisa a continuación el momento: