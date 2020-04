"La nueva sección, los ricos también sufren": Julio César Rodríguez se arma festín trolleando políticos

Julio César Rodríguez prácticamente las hizo todas este miércoles durante el matinal "Contigo en la Mañana", emisión durante la que el animador festinó evidenciando errores de las autoridades, confundiendo nombres de ministros y hasta volviendo a trollear al senador Iván Moreira.

Las peripecias del periodista partieron temprano en la mañana con un confuso punto de prensa que entregó el subdirector de Apoyo Clínico y el encargado de Farmacia del Hospital Félix Bulnes, Patricio Figueroa, dada la aglomeración de pacientes que acudieron a retirar medicamentos e hicieron colapsar el servicio.

Ante las evasivas y los enredos del representante del centro hospitalario, Rodríguez tuvo una lapidaria evaluación del punto de prensa, el que calificó como "la entrevista más ridícula que he visto en mucho tiempo".

Avanzando en la pauta del matinal lugo fue el turno del ministro de Desarrollo Social y Familia, Sebastián Sichel, quien se sumó al espacio televisivo para explicar los alcances del Bono Covid-19 y cómo conseguirlo.

En ese momento, Rodríguez confundió su nombre y el secretario de estado tuvo una rápida salida: "No me confunda con Mañalich, somos muy distintos".

Ante lo que Rodríguez cuestionó: "¿nadie quiere ser Mañalich?". Sichel se remitió a asentir y añadir entre risas que "me cae muy bien, pero hay una diferencia de edad notoria (...) He envejecido por esta pega pero no tanto".

Continuando con sus aportes a los momentos televisivos, Julio César Rodríguez posteriormente cuestionó hasta a los propios editores del programa por borrarle la cara a la persona sin mascarilla que protagonizó un polémico video en un supermercado de Las Condes.

"¿Por qué le tapamos la cara a este señor? Todavía no entiendo la lógica de la tapada de cara", consultó. Su compañera Monserrat Álvarez se restringió a recalcarle: "somos tele Julito, no redes sociales".

"Pero me siento el guardia del supermercado", reaccionó Rodríguez. "No es una casa de brujas. A mí me genera más rechazo la persona que graba, que el grabado. Porque lo siento muy hostil, siento que buscó el conflicto (...) Bueno, es nuestra nueva sección: los ricos también sufren. En La Dehesa también pelean es nuestra nueva sección".

Ya casi al final del matinal vino lo que ya se está transformando en una tradición: subir al columpio al senador Iván Moreira. Aunque esta vez se subió solito, tras quejarse porque acusó que en el matinal de Chilevisión "nos ridiculizan todos ustedes siempre".

"¿Pero llegó haciéndose la vístima, senador?", le dijo riéndose Rodríguez; ante lo que Moreira replicó: "usted me da como bombo en fiesta".

Un bonus track: Nuevamente bromeó por la foto que tenía Moreira en el despacho desde el que hizo el contacto con el matinal. El senador se quiso pasar de listo y el animador nuevamente salió jugando.