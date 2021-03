"La autoridad tiene un país que no existe": JC Rodríguez critica sin piedad los beneficios del Gobierno

El animador de "Contigo en la Mañana" Julio César Rodríguez no tuvo piedad a la hora de cuestionar los beneficios que el gobierno está entregando a una parte de la población, en la compleja circunstancia en que se encuentra la pandemia y con gran parte de la Región Metropolitana al borde de entrar en cuarentena este jueves, desde las 05:00 horas.

"Desde la primera entrevista que le hicimos al ministro Briones, aquí en Chile se legisla para el pillo. Y esa es una cuestión de mentalidad de país que tenemos que erradica", partió diciendo Rodríguez.

Y con ello dio paso a un exhaustivo análisis sobre las perspectivas de las autoridades al momento de otorgar beneficios a la ciudadanía, una vez confirmado que casi 14 millones de personas volverán a encerrarse.

JC entonces expuso que "todas las autoridades estaban pensando en el pillo. Lo primero que decían es 'no, van a mentir en esto', 'no, es que se van avivar en esto', y aunque los hay, no se puede legislar por los pillos. Hay que lesgislar en beneficio y en virtud de las personas. Siempre van a haber vivarachos".

"El problema que tenemos es de estructura, porque como tenemos un país tan injusto, como tenemos un país lleno de abusos por donde se mire, entonces hacemos agua cuando tratamos de generar estructura. No es culpa de Piñera, pero como el Presidente tiene esta cuestión que cree que todo lo tiene que arreglar él o todo es de él, no es culpa de él que Chile sea tan informal".

"No tenemos estructura y quiere focalizar sobre un país que no tiene datos y que los datos que tiene no son reales, porque la gente no vive con lo que dice en la ficha que vive, entonces partimos de una base equivocada", añadió.

Y fue más ácido aún: "como todo es dogmático, como todo es religioso para el Presidente, que se jacta ayer de que va a poner un 2% en PIB y que la gente ha puesto 11% en PIB con sus retiros, o sea seis veces más… Estamos desestructurados, no podemos llegar con ayuda real porque no conocemos a la gente en el papeleo. No es verdad".

"La autoridad tiene un país que no existe. Están tratando de ayudar a un país que no existe", puntualizó.