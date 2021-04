"No venderse por uno ni por nadie": Julio César Rodríguez recuerda a su abuelo con profunda reflexión

El conductor de televisión Julio César Rodríguez compartió una imagen con sus seguidores en la redes sociales con una profunda reflexión en recuerdo de su abuelo.

En la publicación el periodista señala: "Cuando la fiera está al frente hay que enfrentarla nunca arrancar!!! Dando la cara, poniendo el pecho, jugándose todo en cada minuto en cada canción en cada amor".

Luego el conductor de Contigo en la Mañana agregó: "A veces arriba, a veces abajo .No importa dónde estés nunca traicionarse. Da lo mismo lo que digan los demás lo que importa es lo que digan los que te aman los que te conocen los que amas. Siempre haciendo lo que crees correcto no venderse por uno ni por nadie... no por poco menos por harto".

El comunicador señala que la fotografía y lo escrito van dedicados a su abuelo. "Siempre por convicción en el amor y en la razón. Esta foto es para mi abuelo que me dijo una noche de abril que domó al león en la montaña en Curanilahue... nunca supe si fue cierto pero yo le creí. La otra parte de la historia ya la conocen....", finalizó comentando.