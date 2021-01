"Escucharla me da escalofríos": JC Rodríguez enfrenta a diputada Flores por intervención en la Araucanía

A falta de Iván Moreira, ahora Julio César Rodríguez reaccionó tajante ante las declaraciones del análisis político que hizo la diputada Camila Flores sobre la intervención que hizo la PDI en las comunicades mapuche de Temucuicui la semana pasada en la Araucanía, y la frenó en seco en la conversación que se dio la mañana de este martes en el matinal "Contigo en la Mañana".

En medio del debate del bloque político en que participaban los alcaldes de Cerro Navia y Puente Alto, Mauro Tamayo y Germán Codina, además de Marco Enríquez-Ominami, la diputada Flores tomó la palabra para hacer una defensa del Director Nacional de la Policía de Investigaciones, Héctor Espinosa.

Rodríguez le cuestionó a la parlamentaria que "¿Cómo no va a pensar que hay armamento de guerra, si hay armamento de guerra aquí todos los días, con los fuegos artificiales? Una investigación de meses. 800 funcionarios, imagínese. Que duermen en el estadio de Angol, para que no se sepa que van a irrumpir justamente en este lugar".

"¿Y usted me dice que la autoridad dice que no sabían que podían tener armamento de guerra? Es ilógico. No es creíble", puntualizó.

Entonces, Flores sostuvo que "le creo al director de la PDI, yo no tengo porqué poner en tela de juicio que él no haya sabido que se iban a encontrar con este tipo de armamentos. Lo que yo sí concuerdo, tiene que ver con que las policías van a tener que tener una formación distinta porque ya no se están enfrentando al delincuente común".

"Estamos hablando de bandas de narcotráfico de grueso calibre, con una estructura tremenda, armados más que nuestras propias policías. Lo peor que puede pasar es que lleguemos a niveles de violencia ocurre en México...", añadió antes de que Julio César interviniera.

"Pero si eso está pasando diputada. Escucharla me da escalofríos. Bienvenida a Chile diputada, ¿estaba afuera?", le lanzó el animador, por su desconexión con los sucesos policiales que se han dado en el último tiempo a lo largo del país.