"No sé, me pasan cosas": Josefina Montané cuestiona el regreso de "Soltera Otra Vez" a la televisión

Josefina Montané se pronunció ante el retorno al aire de la teleserie "Soltera Otra vez", tras la ola de críticas que recibió Canal 13 por su decisión de reponerla en su programación.

"Me han pasado cosas con este reestreno", partió advirtiendo sobre la teleserie que representó su debut televisivo, antes de añadir que manifestó que "no estoy de acuerdo con este reestreno".

"Siento que las decisiones que toma Canal 13 van por lo comercial más que por lo ético. Entonces en ese sentido no estoy de acuerdo", dijo al programa "En línea con" de FMDos.

Josefina Montané interpretó a "La Flexible" en "Soltera Otra Vez".

También aseguró que "no la he visto, la verdad, pero hay mucha gente que se vuelve a reencontrar con 'la flexible'. También desde ahí en adelante yo empiezo a construir mi carrera, entonces no sé, me pasan cosas".

"Soltera Otra vez" no sólo causó una reacción adversa con su regreso a las pantallas del canal de Luksic por perpetuar estereotipos femeninos, sino que también porque se trata de una producción dirigida por Herval Abreu, quien fue acusado por acoso a múltiples artistas.

"Ya que la están dando, sería bueno también ver cómo ven a veces a las mujeres, o hace 7 años cómo veíamos a la mujer. Los arquetipos que se hacían", advirtió Montané, antes de cerrar.

Josefina Montané estrenó esta semana "Señales", cortometraje inspirado por el caso de la mujer que llamó a Carabineros pidiendo una pizza, pero que finalmente resultó ser una denuncia del abuso doméstico que estaba sufriendo.

Josefina Montané ahora está enfocada en otros proyectos, como el cortometraje "Señales".