José Antonio Neme confiesa que está en pareja: "Hoy tengo a alguien que me sigue sin juzgarme"

José Antonio Neme tuvo un particular momento de sinceridad durante la edición de este martes de Mucho Gusto y terminó confirmando que actualmente mantiene un romance y que está en pareja.

La confesión se dio mientras conversaban del amor junto a Diana Bolocco y Michelle Adam, temprano en la mañana.

"Yo creo que uno tiene que estar con alguien con quien tenga afinidades, gustos en común, proyectos en común... siempre tener proyectos", comentó la meteoróloga admitiendo que se dio una segunda oportunidad en materia amorosa.

"En mi caso es distinto", intervino Neme, sólo para ser interrumpido por Diana, quien le lanzó que "tú estás en una relación de pareja y estás feliz, por mucho que te hagas el leso".

José Antonio Neme: ¿Cómo confirmó el periodista su nuevo romance?

"Lo que quiero decir es que efectivamente soy un tipo intenso, un poco narciso, que yo tengo que trabajar eso evidentemente porque son elementos que no te permiten vincularte bien", partió indicando José Antonio, después de la ineludible encerrona que le hizo su compañera.

Su reflexión continuó, postulando que "desde el ego uno no se puede vincular bien. Cuando uno se vincula desde el yo solamente, lo único que hace es establecer una relación con uno y el otro es un instrumento para hacerte sentir bien, eso no es una relación humana".

"Uno tiene que aprender a dejar el ego de lado, lo que implica reconocer errores, preocuparte por el otro, escuchar al otro (...) yo soy una persona muy ensimismada la mayo parte del tiempo y ando en el planeta Neme, lo cual está pésimo", admitió también el conductor del matinal de Mega.

Entonces, Neme se lanzó el piscinazo: "Pero hoy tengo a alguien que me sigue sin juzgarme. Yo he estado en muchas relaciones de pareja antes donde siempre todo era muy intenso, sexual y erótico, pero muy de establecer una suerte de competencia".

"Ahora he encontrado un espacio donde por varias razones me sigue, cuando me pongo hue... paciencia".

"En qué minuto yo pensé que una persona con estas características, con esta historia, con este relato, me iba a generar tanta paz interior, que está muy alejado de lo que probablemente mi mamá quiere para mí", finalizó.