Jorge Zabaleta deja las teleseries de Mega para enfocarse en otras prioridades

Uno de los rostros ancla del Área Dramática de Mega decidió dejar de lado las teleseries y darle a prioridad a otros intereses. Jorge Zabaleta negoció con la estación del grupo Bethia y decidió mantener su vinculación sólo respecto de las labores que cumple para plataformas digitales de la estación.

Zabaleta actualmente está trabajando en la producción bautizada como "La Joya" en la que comparte con su amigo Rodrigo Muñoz y de la que han estrenado varios episodios tanto en Mega como en sus plataformas digitales, como Instagram, donde cuenta con un millón de seguidores.

Pero su decisión no tiene que ver con la arista económica, sino que con la intención de poner mayores esfuerzos en sus intereses turísticos y radiales.

Esto en referencia al hotel "Desértica", que inauguró en San Pedro de Atacama, y el espacio que tiene en Radio Z.

En conversación con Publimetro, Zabaleta indicó que "nunca me he tomado un tiempo, y hace rato que tenía que hacerlo".

"Hablé con Mega el año pasado de esto, y de hecho voy a seguir haciendo con ellos trabajos que no me tomen tanto tiempo para poder dedicarle tiempo a mi hotel y a mi radio, proyectos personales y que he tenido muy abandonados", añadió.

Con tal postura, Zabaleta pone fin a su reinado en las teleseries de Mega que se había extendido por cuatro años.