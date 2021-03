Jordan Fisher será Bart Allen en la séptima temporada de The Flash

El segundo hijo de WestAllen ya esta aquí, TVLine confirmó que Jordan Fisher (Teen Beach Movie) ha sido escogido para interpretar a Bart Allen, en la séptima temporada de la serie.

"El adolescente más rápido del planeta", es el hijo del futuro de Iris West y Barry Allen. Difiriendo de los comics donde el personaje es el nieto de la pareja. Fisher hará su debut como Bart en el episodio número 150 de la serie de The CW, el episodio 17 de la temporada 7.

"El futuro hijo de Barry Allen e Iris West-Allen, Bart es el adolescente más rápido del planeta", se lee en la descripción oficial del personaje. “Debido a la inclinación de Bart por el comportamiento salvajemente impulsivo, Barry e Iris, atónitos, estarán muy ocupados tratando de enseñar a su nuevo hijo la paciencia. ¡Pero es una tarea que tendrán que cumplir para que su familia trabaje junta y detenga la mayor amenaza de Team Flash hasta el momento! "

Anteriormente, Barry e Iris en la temporada 5 conocieron a su futura hija,Nora, también conocida como la velocista XS (interpretada por Jessica Parker Kennedy), que estaba de visita desde el futuro del siglo 31.

Fisher ha participado en To All the Boys: P.S. I Still Love You and Grease Live!, Work It , Rent: Live, The Secret Life of the American Teenager y la saga de Teen Beach.