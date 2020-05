Jonas Brothers lanza el videoclip de su colaboración con Karol G

Jonas Brothers ni siquiera dejaron pasar una semana desde que lanzaron "X", su colaboración con Karol G y ya presentaron un videoclip oficial para la canción.

Siempre en la modalidad de los estrenos que se han dado en medio de la pandemia, crearon un trabajo audiovisual remoto aunque con un giro que los llevó más allá de la mera división de las pantallas divididas para los protagonistas e incluyeron más dinámica a las imágenes.

Jonas Brothers y Karol G se presentaron por primera vez juntos en el especial de Lebron James "Graduate Together: America Honors The Class Of 2020", el pasado sábado 16 de mayo. Y este martes, volverán a reunirse para la final de "The Voice" transmitido por la cadena NBC.