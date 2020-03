John Cena publica elocuente reflexión tras la postergación del estreno para "Rápido y Furioso 9"

El ex luchador y actor John Cena reaccionó a través de Twitter ante la postergación en la fecha de estreno para "Rápido y Furioso 9", entrega de la popular franquicia en la que interpreta al hermano de Dominic Toretto, Jakob.

Contemplando lo que está ocurriendo en el mundo, Cena tuvo un elocuente razonamiento para enfrentar las dificultades que los países tienen por delante.

Así llegó a escribir que "la crisis y la incertidumbre son el terreno de cultivo para el pánico. Todos tenemos sentimientos y necesitamos reconocerlos ya sean buenos o malos".

"Pero especialmente a través de la inquietud, nuestro cerebro y nuestros pensamientos serán los más grandes aliados", remató.

Crisis and uncertainty are breeding grounds for panic. We all have feelings and need to recognize them good, or bad. But especially thru unrest, our brains, and logical thought will be our strongest ally.