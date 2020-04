Incubus lanza nuevo EP con temas inéditos "Trust Fall (Side B)"

Incubus llevaba un tiempo presentando sencillos como "Into the Summer" que lanzó a fines de 2019 y "Our Love" ya entrado el 2020. Pero ahora reunió ambos y sumó otros tres temas para lanzar el nuevo EP de la banda "Trust Fall (Side B)".

El trabajo es una especie de complemento a "Trust Fall (Side A)" que el grupo sacó en 2015 e incluye cinco canciones que se extienden a través de 19 minutos.

Aparte de los títulos que ya se conocían también aparecen "Karma, come back", "On Without Me" y "Paper Cuts".

El lanzamiento "Trust Fall (Side B)" se produce en la previa a los shows que Incubus tiene agendados por Estados Unidos para festejar los 30 años de existencia de la banda. Fechas que ya tuvieron que ser reagendadas por la pandemia del coronavirus.

Escucha a continuación el nuevo EP de Incubus: