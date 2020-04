Horario, dónde y cuándo ver el estreno de Batwoman, la nueva serie del "Arrowverse"

Semana de estrenos en el cable y bien lo sabe HBO, que se la jugará para traer a Latinoamérica la serie Batwoman, producción del mismo mundo del "Arrowverso".

La superheroína tendrá su estreno por primera vez en la pantalla chica con una serie solamente para ella, aunque Batwoman ya debutó en el mundo de la series de Warner, donde compartió con Supergirl, Flash y Arrow, programa que inició este camino de personajes de DC en la pantalla chica.

Batwoman es de las últimas en unirse a este mundo, aunque será HBO quien la traiga a Chile. La vigilante de Gotham viene con una novedoa y oscura historia para ciudad la icónica ciudad que hizo pupular Batman.

Claro que el hombre murciélago no será parte de esta serie y será la superheroína quien deba salvar la ciudad y enfrentarse a una serie de clásicos villanos.

Ruby Rose es la actriz que interpretará a Batwoman, conocida por participar en la serie Orange is the New Black. Además en la producción los fanáticos del "arrowverso" esperan ver más de un guiño a las otras series de este universo.

Ruby Rose y su personaje formaron parte del Arrowverso.

Revisa a continuación los detalles de transmisión del estreno de esta serie:

Día y hora: ¿Cuándo es el estreno de la serie Batwoman?

Batwoman se estrenará en Latinoamérica este viernes 17 de abril, a las 22:00 horas de Chile, de acuerdo a la programación de HBO.

Transmisión: ¿Quién transmite el estreno de la serie Batwoman?

Batwoman será transmitida en Chile y Latinoamérica en HBO, en los siguientes canales según tu cableoperador:

HBO

VTR: 34 (Santiago) / 790 (HD)

DirecTV: 524 (SD) / 1524 (HD)

Movistar: 630 (SD) / 920 (HD)

Entel: 104 (HD)

TuVes: 135 (HD)

Claro: 90 (SD) / 590 (HD)

GTD / Telsur: 281 (SD) / 802 (HD)

Online: ¿Dónde ver por streaming la serie Batwoman?

Podrás ver la serie Batwoman online en el servicio de streaming HBO GO.