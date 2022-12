Ya se viene el estreno de la adaptación del manga Hell´s Paradise: Jigokuraku de Yuuji Kaku a anime, este manga comenzó su publicación en el servicio de Shonen Jump Plus de la editorial Shueisha durante enero de 2018 y finalizó en enero de 2018 con 13 volúmenes, siendo los dos últimos volúmenes recopilatorios.

Ya hay fecha de estreno

En el evento Jump Festa 2023 en Japón se reveló un video promocional y además se dió a conocer que el anime tiene programado su estreno para abril de 2023 en Japón, siendo Mappa el estudio encargado de su animación con Kaori Makita en la dirección.

Hay que recordar que Makita fue el director de Shingeki no Kyojin: The Final Season, Yuri!!! on Ice y Saezuru Tori wa Habatakanai: The Clouds Gather.

De igual forma para la composición de la banda sonora estará encargado Yoshiaki Dewa.

La serie llegará a Latam de parte de Crunchyroll quién será el encargado de distribuir el anime en occidente.

¿De qué trata Hell´s Paradise?

La historia de Hell´s Paradise: Jigokuraku según su sinopsis tratará de lo siguiente:

“Gabimaru el Hueco”, un ninja de la Aldea Iwagakure conocido por su fría actitud, se encuentra ahora en el corredor de la muerte. Cansado de la muerte y la traición, busca morir. No obstante, ningún método de ejecución parece funcionar en él debido a que Gabimaru, aunque no lo admite, aún tiene una razón para vivir. Él quiere volver a su hogar y ver a su esposa, la razón de su felicidad y por la que su trabajo como asesino comenzó a estorbarle. Por lo tanto, se niega a morir. Asaemon la ejecutora, una famosa asesina de criminales, nota esto y le da una propuesta al ninja. Ella quiere que Gabimaru se una a una expedición a una isla al sur de Japón en la búsqueda del elixir de la vida, y a cambio le perdonará todos sus crímenes. No obstante, esta isla no es un lugar normal: se cree que es el paraíso.