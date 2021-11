Recientemente el director de algunas de las películas de Harry Potter, Chris Columbus dio unas declaraciones importantes sobre la saga que relata las historias de un niño mago y sus amigos.

Pese a que el estreno de la última película fue hace una década, estas cintas que se estrenaron entre 2001 y 2011, siguen presente en la vida de los miles de fanáticos alrededor del mundo.

En este sentido, Warner Bros sigue expandiendo el Mundo Mágico de la mano de apuestas como las películas Animales Fantásticos y el videojuego Hogwarts Legacy. Pero todo parece ser que incluso tendrían en mente una potencial serie ambientada en el mundo de Harry Potter.

¿Habrá una nueva película de Harry Potter?

En una reciente entrevista con el medio Variety, el director de Harry Potter and the Sorcerer’s Stone y Harry Potter and the Chamber of Secrets confesó que le gustaría adaptar al cine la obra creada por Jack Thorne, J. K. Rowling y John Tiffany.

“Me encantaría dirigir The Cursed Child. Es una gran obra y los niños tienen la edad adecuada para interpretar esos roles”, manifestó Columbus. “Es una pequeña fantasía mía”.

Esta película retomaría la historia de Harry 19 años después de los eventos de The Deathly Hallows en un contexto donde el joven mago trabaja en el Ministerio de Magio y su hijo Albus Severus, se prepara para su primer año en Hogwarts.

Estas declaraciones podrían traer a Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint a sus papeles como Hermaione, Harry y Ron, sin embargo, todavía no hay ningún plan para llevar a cabo esta historia.